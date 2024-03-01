И вкусно, и полезно: элементарный рецепт суперовощного салата 'Щетка'

Говорят, что этот салат очень богат витаминами, а также поможет очистить кишечник. Делимся с вами рецептом бомбезного блюда "Щетка".
Салат "Щетка" для кишечника - рецепт
Ингредиенты:
- капуста - 300 г
- морковь - 1 шт
- свекла сырая - 1 шт
- огурец - 1 шт
- пучок зелени ( укроп, петрушка )
Заправка:
- 2 ст.л растительного или оливкового масла
- 2 ст.л лимонного сока
- 1/2 ч.л сахара (можно и без сахара)
- соль, перец по вкусу
Приготовление: нарезать белокачанную капусту в глубокую миску, добавить нашинкованную морковь и нарезанный соломкой огурец. Тоже самое сделать с сырой свеклой, добавить нарезанную зелень.
Для заправки смешать оливковое масло с лимонным соком, добавить перец и соль, сахар. Добавить к овощам, перемешать с заправкой.
Смотрите, как приготовить:
@vkusno_s_oksanoy
Салат "Щетка" для кишечника? С вас лайк ❤️ - а с меня еще много вкусных рецептов ? ? Капуста - 300 г ? Морковь - 1 шт ? Свекла сырая - 1 шт ? Огурец - 1 шт ? Пучок зелени ( укроп, петрушка ) ? Заправка : 2 ст.л растительного или оливкового масла+2 ст.л лимонного сока+1/2 ч.л сахара ( можно и без сахара) , соль,перец по вкусу♬ оригинальный звук - Вкусно с Оксаной ?
Дисклеймер
Этот материал – ознакомительного характера. В интернете есть много информации о том, что салат "Щетка" помогает сбросить вес и очистить кишечник. Нет никаких научных данных, которые подтверждают или опровергают эту информацию. Если у вас проблемы с органами пищеварения, перед употреблением обязательно посоветуйтесь с врачом. Не употребляйте его натощак, если есть проблемы со здоровьем.
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