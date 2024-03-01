И вкусно, и полезно: элементарный рецепт суперовощного салата 'Щетка'

Если у вас есть проблемы с кишечником, посоветуйтесь с врачом перед приемом салата.

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Салат Щетка для кишечника/ Коллаж Главред, фото скриншот TikTok ( vkusno_s_oksanoy)

Говорят, что этот салат очень богат витаминами, а также поможет очистить кишечник. Делимся с вами рецептом бомбезного блюда "Щетка".

Салат "Щетка" для кишечника - рецепт

Ингредиенты:

капуста - 300 г

морковь - 1 шт

свекла сырая - 1 шт

огурец - 1 шт

пучок зелени ( укроп, петрушка )

Заправка:

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2 ст.л растительного или оливкового масла

2 ст.л лимонного сока

1/2 ч.л сахара (можно и без сахара)

соль, перец по вкусу

Приготовление: нарезать белокачанную капусту в глубокую миску, добавить нашинкованную морковь и нарезанный соломкой огурец. Тоже самое сделать с сырой свеклой, добавить нарезанную зелень.

Для заправки смешать оливковое масло с лимонным соком, добавить перец и соль, сахар. Добавить к овощам, перемешать с заправкой.

Смотрите, как приготовить:

@vkusno_s_oksanoy Салат "Щетка" для кишечника? С вас лайк ❤️ - а с меня еще много вкусных рецептов ? ? Капуста - 300 г ? Морковь - 1 шт ? Свекла сырая - 1 шт ? Огурец - 1 шт ? Пучок зелени ( укроп, петрушка ) ? Заправка : 2 ст.л растительного или оливкового масла+2 ст.л лимонного сока+1/2 ч.л сахара ( можно и без сахара) , соль,перец по вкусу ♬ оригинальный звук - Вкусно с Оксаной ?

Дисклеймер Этот материал – ознакомительного характера. В интернете есть много информации о том, что салат "Щетка" помогает сбросить вес и очистить кишечник. Нет никаких научных данных, которые подтверждают или опровергают эту информацию. Если у вас проблемы с органами пищеварения, перед употреблением обязательно посоветуйтесь с врачом. Не употребляйте его натощак, если есть проблемы со здоровьем.

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