Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022

Восхитительный салат Семга под шубой точно удивит ваших гостей.
Какой Новый год 2022 без традиционного салата Селедка под шубой. Однако, мы нашли прекрасную альтернативу, которая не уступает традиционному салату.
Восхитительный рецепт салата семга под шубой точно понравится гостям. Именно красная рыба даст удивительный вкус блюду.
Семга под шубой - рецепт салата на Новый год 2022
Вам понадобится:
- Семга или лосось - 300 грамм
- Картошка - 3 штуки
- Свекла - 2 штуки
- Морковка - 1 штука
- Яйца - 2 штуки
- Майонез
- Соль, перец
- Петрушка, укроп, лимон
Помыть и отварить картошку, морковку и свеклу. Отдельно сварить яйца. Рыбу порезать на мелкие кусочки и сбрызнуть лимоном.
Почистить картошку, морковку и свеклу натереть на крупной терке. Яйца натереть на мелкой терке.
В красивое блюдо для подачи выкладываем картошку, далее семгу, морковку, яйца и свеклу.
Каждый слой смазываем майонезом и сбрызгиваем лимонным соком. Можно использовать лимон только для рыбы. Майонез желательно брать легкий, или приготовить домашний.
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Мелко порезать укроп и петрушку и украсить зеленью. Альтернатива салату Сельдь под шубой прекрасно подойдет на новогодний стол.
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