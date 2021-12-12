Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022

Салат семга под шубой на Новый год 2022 рецепт / vseretsepti.ru

Какой Новый год 2022 без традиционного салата Селедка под шубой. Однако, мы нашли прекрасную альтернативу, которая не уступает традиционному салату.

Восхитительный рецепт салата семга под шубой точно понравится гостям. Именно красная рыба даст удивительный вкус блюду.

Семга под шубой - рецепт салата на Новый год 2022

Вам понадобится:

Семга или лосось - 300 грамм

Картошка - 3 штуки

Свекла - 2 штуки

Морковка - 1 штука

Яйца - 2 штуки

Майонез

Соль, перец

Петрушка, укроп, лимон

Помыть и отварить картошку, морковку и свеклу. Отдельно сварить яйца. Рыбу порезать на мелкие кусочки и сбрызнуть лимоном.

Почистить картошку, морковку и свеклу натереть на крупной терке. Яйца натереть на мелкой терке.

Реклама

В красивое блюдо для подачи выкладываем картошку, далее семгу, морковку, яйца и свеклу.

Каждый слой смазываем майонезом и сбрызгиваем лимонным соком. Можно использовать лимон только для рыбы. Майонез желательно брать легкий, или приготовить домашний.

Читайте такжеСамый вкусный и легкий майонез для салатов на Новый год 2022: готовить всего 2 минуты

Мелко порезать укроп и петрушку и украсить зеленью. Альтернатива салату Сельдь под шубой прекрасно подойдет на новогодний стол.

Читайте также: