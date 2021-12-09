Невероятный салат на Новый год 2022 Грибная поляна: прекрасная альтернатива Оливье

Готовим самый вкусный салат на Новый год грибная поляна.
Новый год 2022 любимый праздник многих из нас. Каждая хозяйка тщательно продумываем меню и рецепты.
Чтобы ваш праздник вышел необычайно вкусным, мы расскажем вам удивительный рецепт салата Грибная поляна. Любители грибов точно оценят этот салат.
Готовить салат грибная поляна с курицей очень просто. Если добавите в него еще немного плавленного сыра, то салат получится нежнее.
Салат Грибная поляна на Новый год 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- Куриное филе - 2 штуки
- Грибы - 1 большая банка
- Картошка - 3 штуки
- Морковка - 2 штуки
- Лук репчатый - 1 штука
- Яйца - 3 штуки
- Огурец соленый - 2 штуки
- Свежий огурец - 1 штука
- Плавленный сырок
- Специи и зелень - по вкусу
Куриное филе хорошо вымыть и отварить в подсоленной воде. Яйца отвариваем 10 минут и остужаем.
Картошку и морковку вымыть и также отварить до готовности.
В глубокой миске начинаем собирать салат грибная поляна с курицей.
Каждый грибок достать и положить ножками вверх.
Морковь и картошку почистить и натереть на крупной терке. Поверх грибов выложить морковь и смазать майонезом очень аккуратно, чтобы грибы не сломались.
Далее выкладываем слой картофеля, мелко порезанный лук, и куриное филе, предварительно его порезав на кубики.
Все слои смазываем домашним майонезом.
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На куриное филе выкладываем натертый на мелкой терке плавленный сырок, далее огурцы и яйца.
Салат лесная поляна должен быть плотно утрамбован.
Накрываем посуду пищевой пленкой или тарелкой и отправляем в холодильник на 5 часов.
Как только блюдо хорошо пропитается, переворачиваем его на тарелку для подачи и аккуратно украшаем салат Грибная поляна зеленью.
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