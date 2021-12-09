Невероятный салат на Новый год 2022 Грибная поляна: прекрасная альтернатива Оливье

Салат на Новый год грибная поляна рецепт / smachno.ua

Новый год 2022 любимый праздник многих из нас. Каждая хозяйка тщательно продумываем меню и рецепты.

Чтобы ваш праздник вышел необычайно вкусным, мы расскажем вам удивительный рецепт салата Грибная поляна. Любители грибов точно оценят этот салат.

Готовить салат грибная поляна с курицей очень просто. Если добавите в него еще немного плавленного сыра, то салат получится нежнее.

Салат Грибная поляна на Новый год 2022 - рецепт

Вам понадобится:

Куриное филе - 2 штуки

Грибы - 1 большая банка

Картошка - 3 штуки

Морковка - 2 штуки

Лук репчатый - 1 штука

Яйца - 3 штуки

Огурец соленый - 2 штуки

Свежий огурец - 1 штука

Плавленный сырок

Специи и зелень - по вкусу

Куриное филе хорошо вымыть и отварить в подсоленной воде. Яйца отвариваем 10 минут и остужаем.

Реклама

Картошку и морковку вымыть и также отварить до готовности.

В глубокой миске начинаем собирать салат грибная поляна с курицей.

Каждый грибок достать и положить ножками вверх.

Салат Грибная поляна слои салата / russianfood.com

Морковь и картошку почистить и натереть на крупной терке. Поверх грибов выложить морковь и смазать майонезом очень аккуратно, чтобы грибы не сломались.

Далее выкладываем слой картофеля, мелко порезанный лук, и куриное филе, предварительно его порезав на кубики.

Как готовить салат грибная поляна / russianfood.com

Все слои смазываем домашним майонезом.

Читайте такжеСамый вкусный и легкий майонез для салатов на Новый год 2022: готовить всего 2 минуты

На куриное филе выкладываем натертый на мелкой терке плавленный сырок, далее огурцы и яйца.

Салат лесная поляна должен быть плотно утрамбован.

Накрываем посуду пищевой пленкой или тарелкой и отправляем в холодильник на 5 часов.

Как только блюдо хорошо пропитается, переворачиваем его на тарелку для подачи и аккуратно украшаем салат Грибная поляна зеленью.

Салат на Новый год 2022 грибная поляна / russianfood.com

Читайте также: