Никогда не добавляйте один ингредиент в фарш, чтобы котлеты и фрикадельки не теряли форму: рецепт

Время приготовления: Время приготовления: 25 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 20 минут Порции Порции 8-10 порции Кухня Кухня Европейская

Грибные котлеты рецепт / ua.depositphotos.com

Вкусные и ароматные котлеты или сочные фрикадельки могут испортиться в любой момент, если готовить фарш неправильно.

Главред расскажет, почему в фарш нельзя класть сырой лук. Опытные шеф-повара раскрыли секрет идеальных мясных котлет и фрикаделек.

Оказывается, чтобы котлеты не теряли форму, запрещено в него добавлять жир. Фарш должен быть сочным, но при жарке, котлеты начинают расползаться. Это связано с тем, что при приготовлении жир придает котлетам сочности, но они быстро разваливаются. Поэтому в фарш лучше добавлять кусочек сливочного масла.

Кроме того, в фарш нельзя добавлять сырой лук. Мясо может быстро скиснуть и котлеты придется выбросить в мусор. Лучше всего лук мелко порезать, обжарить на сливочном масле и перекрутить вместе с фаршем в мясорубке или блендере. Тогда в фарш не нужно будет добавлять дополнительно сливочное масло. Поскольку лук уже обжарен на нем.

Вкуснейшие и аппетитные грибные котлеты - рецепт

Вам понадобится:

Фарш - 300 гр

Грибы шампиньоны - 250-300 гр

Мука - 1 столовая ложка

Яйцо - 1 шт

Сливочное масло

Лук - 1 шт

Зелень

Соль

Грибы почистить и можно отварить 20 минут, или обжарить с луком. Грибные котлеты получаются вкусными с любым способом.

Лук почистить, мелко порезать и обжарить на сливочном или оливковом масле.

Мясо вымыть, порезать кубиками и сделать фарш.

Обжарить грибы желательно вместе с луком.

Остудить грибы, посыпать мукой и измельчить в блендере или мясорубке.

Смешать фарш, грибы, лук, яйцо, соль.

Перемешать фарш и отбить дважды.

Формируем красивые котлеты и обжариваем до золотистой корочки. Можно обжарить грибные котлеты в панировочных сухарях.

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