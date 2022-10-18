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Никогда не добавляйте один ингредиент в фарш, чтобы котлеты и фрикадельки не теряли форму: рецепт

18 октября 2022, 14:18

Почему в фарш нельзя добавлять сырой лук, и как сделать котлеты, чтобы они не разваливались.

Время приготоления Время приготовления: 25 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Порции Порции 8-10 порции
Кухня Кухня Европейская
котлеты, грибные котлеты рецепт, почему нельзя добавлять лук в фарш
Грибные котлеты рецепт / ua.depositphotos.com

Вкусные и ароматные котлеты или сочные фрикадельки могут испортиться в любой момент, если готовить фарш неправильно.

Главред расскажет, почему в фарш нельзя класть сырой лук. Опытные шеф-повара раскрыли секрет идеальных мясных котлет и фрикаделек.

Оказывается, чтобы котлеты не теряли форму, запрещено в него добавлять жир. Фарш должен быть сочным, но при жарке, котлеты начинают расползаться. Это связано с тем, что при приготовлении жир придает котлетам сочности, но они быстро разваливаются. Поэтому в фарш лучше добавлять кусочек сливочного масла.

Кроме того, в фарш нельзя добавлять сырой лук. Мясо может быстро скиснуть и котлеты придется выбросить в мусор. Лучше всего лук мелко порезать, обжарить на сливочном масле и перекрутить вместе с фаршем в мясорубке или блендере. Тогда в фарш не нужно будет добавлять дополнительно сливочное масло. Поскольку лук уже обжарен на нем.

Вкуснейшие и аппетитные грибные котлеты - рецепт

Вам понадобится:

  • Фарш - 300 гр
  • Грибы шампиньоны - 250-300 гр
  • Мука - 1 столовая ложка
  • Яйцо - 1 шт
  • Сливочное масло
  • Лук - 1 шт
  • Зелень
  • Соль

Грибы почистить и можно отварить 20 минут, или обжарить с луком. Грибные котлеты получаются вкусными с любым способом.

Лук почистить, мелко порезать и обжарить на сливочном или оливковом масле.

Мясо вымыть, порезать кубиками и сделать фарш.

Обжарить грибы желательно вместе с луком.

Остудить грибы, посыпать мукой и измельчить в блендере или мясорубке.

Смешать фарш, грибы, лук, яйцо, соль.

Перемешать фарш и отбить дважды.

Формируем красивые котлеты и обжариваем до золотистой корочки. Можно обжарить грибные котлеты в панировочных сухарях.

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