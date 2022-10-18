Никогда не добавляйте один ингредиент в фарш, чтобы котлеты и фрикадельки не теряли форму: рецепт

Почему в фарш нельзя добавлять сырой лук, и как сделать котлеты, чтобы они не разваливались.
Вкусные и ароматные котлеты или сочные фрикадельки могут испортиться в любой момент, если готовить фарш неправильно.
Главред расскажет, почему в фарш нельзя класть сырой лук. Опытные шеф-повара раскрыли секрет идеальных мясных котлет и фрикаделек.
Оказывается, чтобы котлеты не теряли форму, запрещено в него добавлять жир. Фарш должен быть сочным, но при жарке, котлеты начинают расползаться. Это связано с тем, что при приготовлении жир придает котлетам сочности, но они быстро разваливаются. Поэтому в фарш лучше добавлять кусочек сливочного масла.
Кроме того, в фарш нельзя добавлять сырой лук. Мясо может быстро скиснуть и котлеты придется выбросить в мусор. Лучше всего лук мелко порезать, обжарить на сливочном масле и перекрутить вместе с фаршем в мясорубке или блендере. Тогда в фарш не нужно будет добавлять дополнительно сливочное масло. Поскольку лук уже обжарен на нем.
Вкуснейшие и аппетитные грибные котлеты - рецепт
Вам понадобится:
- Фарш - 300 гр
- Грибы шампиньоны - 250-300 гр
- Мука - 1 столовая ложка
- Яйцо - 1 шт
- Сливочное масло
- Лук - 1 шт
- Зелень
- Соль
Грибы почистить и можно отварить 20 минут, или обжарить с луком. Грибные котлеты получаются вкусными с любым способом.
Лук почистить, мелко порезать и обжарить на сливочном или оливковом масле.
Мясо вымыть, порезать кубиками и сделать фарш.
Обжарить грибы желательно вместе с луком.
Остудить грибы, посыпать мукой и измельчить в блендере или мясорубке.
Смешать фарш, грибы, лук, яйцо, соль.
Перемешать фарш и отбить дважды.
Формируем красивые котлеты и обжариваем до золотистой корочки. Можно обжарить грибные котлеты в панировочных сухарях.
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