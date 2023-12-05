Просто блистательный салат на Новый год 2024: рецепт царского блюда за 15 минут

Новый год 2024 уже совсем близко. Салатов на праздничный стол есть много, но этот точно понравится вам.
Салат с курицей и ананасами настолько простой, что блюдо на Новый год 2024 будет готово за 15 минут.
Стоит только нарезать нужные ингредиенты и наслаждаться непревзойденным вкусом.
Очень вкусный салат на Новый год 2024 - рецепт
Вам понадобится:
- Копченая курица - 250 гр
- Ананасы - 1 банка
- Морковка по корейски - 150 гр
- Яйца - 3 шт
- Сыр - 100 гр
- Майонез
- Чеснок - по вкусу
Яйца помыть и отварить до готовности. Остудить и почистить.
Отделить желтки от белков. Желтки натереть на мелкой терке.
Копченую курицу (лучше бедро) порезать небольшими кусочками и сразу выложить на блюдо.
Если любите чеснок, можно 1 зубчик выдавить в майонез.
Курицу смазываем майонезом.
Далее открываем банку консервированных ананасов. Слить жидкость и каждый кусочек порезать на кубики.
Выложить ананасы на курицу. Далее посыпать все желтком и смазать майонезом.
С моркови по-корейски слить жидкость, немного порезать и отправить в салат.
Сыр натереть на крупной терке. Выложить на морковь по корейски и смазать майонезом.
На мелкой терке натереть наши белки и сделать красивую "снежную" шапочку в салате.
Можно украсить гарантом или веточками укропа.
Отправить салат на 20 минут в холодильник и наслаждаться вкуснейшим салатом с курицей и ананасами на Новый год 2024.
Смотрите видео, как готовить вкусный салат с ананасами рецепт:
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