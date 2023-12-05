Просто блистательный салат на Новый год 2024: рецепт царского блюда за 15 минут

Просто бесподобное сочетание продуктов, вы должны попробовать этот рецепт салата на Новый год 2024.

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Очень вкусный салат на Новый год 2024 рецепт с ананасами / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Новый год 2024 уже совсем близко. Салатов на праздничный стол есть много, но этот точно понравится вам.

Салат с курицей и ананасами настолько простой, что блюдо на Новый год 2024 будет готово за 15 минут.

Стоит только нарезать нужные ингредиенты и наслаждаться непревзойденным вкусом.

Очень вкусный салат на Новый год 2024 - рецепт

Вам понадобится:

Копченая курица - 250 гр

Ананасы - 1 банка

Морковка по корейски - 150 гр

Яйца - 3 шт

Сыр - 100 гр

Майонез

Чеснок - по вкусу

Яйца помыть и отварить до готовности. Остудить и почистить.

Отделить желтки от белков. Желтки натереть на мелкой терке.

Копченую курицу (лучше бедро) порезать небольшими кусочками и сразу выложить на блюдо.

Если любите чеснок, можно 1 зубчик выдавить в майонез.

Курицу смазываем майонезом.

Далее открываем банку консервированных ананасов. Слить жидкость и каждый кусочек порезать на кубики.

Выложить ананасы на курицу. Далее посыпать все желтком и смазать майонезом.

Вкуснейший салат с курицей и ананасами рецепт / depositphotos.com/ua

С моркови по-корейски слить жидкость, немного порезать и отправить в салат.

Сыр натереть на крупной терке. Выложить на морковь по корейски и смазать майонезом.

На мелкой терке натереть наши белки и сделать красивую "снежную" шапочку в салате.

Можно украсить гарантом или веточками укропа.

Отправить салат на 20 минут в холодильник и наслаждаться вкуснейшим салатом с курицей и ананасами на Новый год 2024.

Смотрите видео, как готовить вкусный салат с ананасами рецепт:

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