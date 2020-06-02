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Самый вкусный кекс на молоке - рецепт от телеведущей Юлии Панковой

2 июня 2020, 01:40

Как быстро и вкусно приготовить кексы на молоке - рецепт Юлии Панковой позволит быстро и дешево приготовить много вкусняшек.

Юлия Панкова
Юлия Панкова / Instagram

Ведущая Нового канала Юлия Панкова на Всемирный день молока представила рецепт выпечки на молоке быстро и просто.

Пожалуй, все помнят фразу из детства: "Пейте, дети, молоко – будете здоровы". На самом деле, этот напиток добавит здоровья не только детям, но и взрослым. Ведь в продукте содержится кальций, фосфор и другие полезные элементы.

Для празднования World Milk Day ведущая программы Ревизор, которую снимает Новый канал, Юлия Панкова рекомендует приготовить кексы, которые вкусно есть с молоком.Читайте такжеТОП-5 полезных качеств молока от Юлии Панковой

"С молоком можно приготовить большое количество блюд. Сегодня я делюсь с вами рецептом кексов на молоке. Они очень быстро и легко готовятся. Кстати, праздник этого напитка отмечают на уровне ООН с 2001 года. Ведь так хотят не только привлечь внимание к продукту, но и популяризировать труд фермеров", – говорит Юля.

Кексы на молоке рецепт

Ингредиенты:

  1. 1 стакан – молока
  2. 1 стакан – сахара
  3. 2 стакана – муки
  4. 1 ч.л. – гашеной соды
  5. 1 ч.л. – ванильного сахара
  6. 2 шт. – яиц
  7. ½ стакана – растительного масла
Рецепт кексов от Юлии Панковой
Рецепт кексов от Юлии Панковой / Пресс-служба

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Приготовление:

  1. Взбейте яйца, молоко и два вида сахара - перемещайте до однородной массы;

  2. Добавьте соду, масло и муку. Хорошо перемешайте все ингредиенты, уберите все комочки;

  3. Смажьте формочки маслом и положите в них тесто;

  4. Выпекайте при температуре 180 градусов 25 минут.

Кексы с молоком - простой рецепт
Кексы с молоком - простой рецепт / Pixabay

Когда все будет готово, можно последовать еще одному совету Юлии Панковой.

"Возьмите стакан теплого молока и кекс. И наслаждайтесь гармоничным сочетанием вкусов. Кстати, молоко – отличное завершение дня. Оно помогает снять стресс и усталость", – говорит Юля.

Напомним, актер из сериала Первые Ласточки посоветовал другой популярный рецепт. Рецепт творожной запеканки от Александра Бегмы читайте на Главреде.

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