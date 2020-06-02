Самый вкусный кекс на молоке - рецепт от телеведущей Юлии Панковой

Как быстро и вкусно приготовить кексы на молоке - рецепт Юлии Панковой позволит быстро и дешево приготовить много вкусняшек.
Ведущая Нового канала Юлия Панкова на Всемирный день молока представила рецепт выпечки на молоке быстро и просто.
Пожалуй, все помнят фразу из детства: "Пейте, дети, молоко – будете здоровы". На самом деле, этот напиток добавит здоровья не только детям, но и взрослым. Ведь в продукте содержится кальций, фосфор и другие полезные элементы.
Для празднования World Milk Day ведущая программы Ревизор, которую снимает Новый канал, Юлия Панкова рекомендует приготовить кексы, которые вкусно есть с молоком.Читайте такжеТОП-5 полезных качеств молока от Юлии Панковой
"С молоком можно приготовить большое количество блюд. Сегодня я делюсь с вами рецептом кексов на молоке. Они очень быстро и легко готовятся. Кстати, праздник этого напитка отмечают на уровне ООН с 2001 года. Ведь так хотят не только привлечь внимание к продукту, но и популяризировать труд фермеров", – говорит Юля.
Кексы на молоке рецепт
Ингредиенты:
- 1 стакан – молока
- 1 стакан – сахара
- 2 стакана – муки
- 1 ч.л. – гашеной соды
- 1 ч.л. – ванильного сахара
- 2 шт. – яиц
- ½ стакана – растительного масла
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Приготовление:
Взбейте яйца, молоко и два вида сахара - перемещайте до однородной массы;
Добавьте соду, масло и муку. Хорошо перемешайте все ингредиенты, уберите все комочки;
Смажьте формочки маслом и положите в них тесто;
Выпекайте при температуре 180 градусов 25 минут.
Когда все будет готово, можно последовать еще одному совету Юлии Панковой.
"Возьмите стакан теплого молока и кекс. И наслаждайтесь гармоничным сочетанием вкусов. Кстати, молоко – отличное завершение дня. Оно помогает снять стресс и усталость", – говорит Юля.
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