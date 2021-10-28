Самая вкусная лазанья из лаваша: восхитительный рецепт за 15 минут

Вкусная лазанья из лаваша рецепт / ua.depositphotos.com

Лазанья - это вкуснейшее итальянское блюдо, которое обычно готовят из теста твердых сортов пшеницы. Многие хозяйки готовят лазанью по классическому рецепту с добавлением разных начинок.

Сегодня мы решили вам рассказать необычный рецепт лазанью, который готовить очень быстро. Лазанья из лаваша получается очень вкусная, сытная и полезная.

Лазанья из лаваша - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш - 4 листа.

Филе куриное - 250 грамм.

Рис - 100 грамм.

Грибы - 300 грамм.

Лук репчатый - 1 штука.

Мука - 1 столовая ложка.

Масло сливочное - 2 столовые ложки.

Молоко - 100 миллилитров.

Соль, перец, лавровый лист.

Куриное филе моем хорошо, снимаем пленку и шкурку и отправляем варить примерно на 40 минут. Можно добавить лавровый лист.

Грибы поем, чистим и нарезаем пластинками по 2 см. Чеснок по вкусу и зелень измельчаем.

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Как только филе сварилось мы его измельчаем либо мелко нарезаем.

Бульон не выливаем. Рис хорошо промываем и отправляем в куриный бульон, варим до готовности.

Пока варится рис, обжариваем грибы и лук до золотистого цвета, добавляем чеснок и зелень. Соус для лазаньи из лаваша готовить очень просто. В кастрюле, желательно не эмалированной, растопить сливочное масло, добавляем аккуратно муку и все хорошо перемешиваем.

Подогреваем молоко и тонкой струйкой вливаем в кастрюлю к маслу и муке. Масса должна получится средней густоты.

Солим и перчим наш соус, и продолжаем на слабом огне помешивать до загустения.

Предварительно разогреваем духовку до 180-200 градусов.

Берем форму для запекания и смазываем оливковым или сливочным маслом. Лаваш нарезаем под форму для выпекания и отправляем первый слой, далее рис и посыпаем его укропом.

На рис отправляем куриное филе, поливаем хорошо все соусом для лазаньи и накрываем все вторым слоем лаваша.

Далее отправляем грибы и все хорошо поливаем соусом. накрываем еще одним слоем лаваша и все заливаем оставшимся соусом. Лазанью обязательно накрыть фольгой и отправляем в духовку примерно на 40 минут. Затем снимаем фольгу и оставляем еще на 10 минут.

Готовой лазанье даем остыть примерно 10 минут и подаем к столу теплой.