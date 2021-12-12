Самый вкусный и легкий салат на Новый год 2022 Апельсиновая долька: готовить всего 20 минут

Вкуснейший салат на Новый год 2022 рецепт / vsevkulinary.ru

Салатов на Новый год 2022 очень много, а приготовить легкий и вкусный салат просто. Этот рецепт удивительного блюда понравится каждому.

Если вы на диете, или не любите много майонеза и жирного, тогда вам стоит приготовить салат Апельсиновая долька.

Этот салат универсальный на новогоднем столе, да и готовить вам не нужно его 2 часа.

Легкий салат на Новый год 2022 Апельсиновая долька - рецепт

Вам понадобиться:

Филе куриное - 400 грамм

Яйца - 3 штуки

Сыр твердый - 3 штуки

Морковка - 2 штуки

Грибы маринованные

Лук - 1 штука

Сметана или греческий йогурт

Куриное филе или бедра отвариваем и остужаем. В это время варим яйца.

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Морковку и лук моем и чистим. Лук мелко шинкуем и обжариваем на оливковом масле до золотистого цвета. Морковку натереть на крупной терке и половину добавить к луку и сделать зажарку.

Курицу нарезаем на мелкие кубики и выкладываем салат Апельсиновая долька слоями смазывая каждый греческим йогуртом или сметаной.

Рецепт салата апельсиновая долька на Новый год 2022 / vsevkulinary.ru

На куриное филе отправляем лук с морковкой, далее нарезаем мелко грибы. Можно маринованные или пожарить шампиньоны.

Натереть на крупной терке сыр и выложить на грибы, желтки от белков отделить и на грибы выложить желтки.

Как приготовить салат Апельсиновая долька рецепт / vsevkulinary.ru

Белки натереть на мелкой терке и аккуратно посыпать весь салат.

Салат нужно изначально складывать в виде дольки апельсина полукругом, и сделать дольки из морковки, как на фото.

Салат Апельсиновая долька на Новый год 2022 / vsevkulinary.ru

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