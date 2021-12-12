Самый вкусный и легкий салат на Новый год 2022 Апельсиновая долька: готовить всего 20 минут

Вкуснейший салат Апельсиновая долька на Новый год 2022 станет украшением вашего стола.
Салатов на Новый год 2022 очень много, а приготовить легкий и вкусный салат просто. Этот рецепт удивительного блюда понравится каждому.
Если вы на диете, или не любите много майонеза и жирного, тогда вам стоит приготовить салат Апельсиновая долька.
Этот салат универсальный на новогоднем столе, да и готовить вам не нужно его 2 часа.
Легкий салат на Новый год 2022 Апельсиновая долька - рецепт
Вам понадобиться:
- Филе куриное - 400 грамм
- Яйца - 3 штуки
- Сыр твердый - 3 штуки
- Морковка - 2 штуки
- Грибы маринованные
- Лук - 1 штука
- Сметана или греческий йогурт
Куриное филе или бедра отвариваем и остужаем. В это время варим яйца.
Морковку и лук моем и чистим. Лук мелко шинкуем и обжариваем на оливковом масле до золотистого цвета. Морковку натереть на крупной терке и половину добавить к луку и сделать зажарку.
Курицу нарезаем на мелкие кубики и выкладываем салат Апельсиновая долька слоями смазывая каждый греческим йогуртом или сметаной.
На куриное филе отправляем лук с морковкой, далее нарезаем мелко грибы. Можно маринованные или пожарить шампиньоны.
Натереть на крупной терке сыр и выложить на грибы, желтки от белков отделить и на грибы выложить желтки.
Белки натереть на мелкой терке и аккуратно посыпать весь салат.
Салат нужно изначально складывать в виде дольки апельсина полукругом, и сделать дольки из морковки, как на фото.
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