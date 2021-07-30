Самый вкусный и полезный в мире перекус: простой рецепт приготовления

Три простых рецепта для здорового перекуса.
Меню каждого из нас обычно включает большое разнообразие продуктов, которые дают организму необходимые витамины и микроэлементы. Кроме основных приемов пищи, в течение дня мы испытываем необходимость и в быстрых перекусах, которые утоляют голод и восполняют силы.
Чтобы весь день держать ваш организм в тонусе и обеспечивать стабильный метаболизм важно помнить, питаться нужно правильно.
Главред собрал вкусные рецепты перекусов. С такими совершенно не вредными продуктами, ваш перекус на работе, на природе или даже в обеденное время станет приятным и полезным.
Вкусные роллы из кабачков
Вам понадобиться:
2 средних кабачка - обычных или цукини;
1 столовая ложка оливкового масла;
3 столовые ложки греческого йогурта;
150 г варёной куриной грудки;
100 г феты;
½ луковицы;
½ красного перца;
соль — по вкусу.
Кабачки хорошо промойте и нарежьте на тонкие пластины, посолите, смажьте с обеих сторон маслом и обжарьте до готовности, затем дайте остыть. Луковицу и перец мелко нарубите, курицу нарежьте ломтиками.
Пластину кабачка с одной стороны смажьте йогуртом, выложите на него курицу, перец, лук. Сверните полоску в рулет и выложите на тарелку швом вниз.
Фриттата - рецепт приготовления
Вам понадобиться:
- 4 яйца;
- 1 картошка;
- 1 помидор, 4 томата черри;
- 100 г шпината;
- соль, специи — по вкусу;
Картошку хорошо помыть, очистить и натереть. Немного взбейте яйца, добавьте картошку, шпинат, соль и специи. Выложите смесь в силиконовые или металлические (их нужно смазать маслом) формочки для кексов. Аккуратно вдавите в массу ломтики помидора или половинки черри. Выпекайте 20 минут при температуре 180 градусов.
Яичные блинчики с начинкой
Вам понадобиться:
- 2 яйца;
- соль и приправы — по вкусу;
- 50 г варёной индейки;
- 50 г греческого йогурта;
- 50 сыра;
- 1 чайная ложка растительного масла.
Взбейте в миске одно яйцо с солью и специями. Разогрейте сковороду, смажьте маслом, вылейте яйцо и распределите его по дну тонким слоем. Через 30 секунд переверните блинчик и готовьте ещё полминуты.
Дайте блинчикам немного остыть, смажьте йогуртом. Нарежьте индейку и сыр тонкими пластинками, выложите в центр яичного круга, сверните блинчик.
Можно использовать любую начинку по вкусу: говядину, курицу, рыбу, овощи, хумус и так далее.