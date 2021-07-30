Самый вкусный и полезный в мире перекус: простой рецепт приготовления

Рецепт вкусного перекуса / goodfon.ru

Меню каждого из нас обычно включает большое разнообразие продуктов, которые дают организму необходимые витамины и микроэлементы. Кроме основных приемов пищи, в течение дня мы испытываем необходимость и в быстрых перекусах, которые утоляют голод и восполняют силы.

Чтобы весь день держать ваш организм в тонусе и обеспечивать стабильный метаболизм важно помнить, питаться нужно правильно.

Главред собрал вкусные рецепты перекусов. С такими совершенно не вредными продуктами, ваш перекус на работе, на природе или даже в обеденное время станет приятным и полезным.

Вкусные роллы из кабачков

Вам понадобиться:

2 средних кабачка - обычных или цукини;

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1 столовая ложка оливкового масла;

3 столовые ложки греческого йогурта;

150 г варёной куриной грудки;

100 г феты;

½ луковицы;

½ красного перца;

соль — по вкусу.

Кабачки хорошо промойте и нарежьте на тонкие пластины, посолите, смажьте с обеих сторон маслом и обжарьте до готовности, затем дайте остыть. Луковицу и перец мелко нарубите, курицу нарежьте ломтиками.

Пластину кабачка с одной стороны смажьте йогуртом, выложите на него курицу, перец, лук. Сверните полоску в рулет и выложите на тарелку швом вниз.

Фриттата - рецепт приготовления

Вам понадобиться:

4 яйца;

1 картошка;

1 помидор, 4 томата черри;

100 г шпината;

соль, специи — по вкусу;

Картошку хорошо помыть, очистить и натереть. Немного взбейте яйца, добавьте картошку, шпинат, соль и специи. Выложите смесь в силиконовые или металлические (их нужно смазать маслом) формочки для кексов. Аккуратно вдавите в массу ломтики помидора или половинки черри. Выпекайте 20 минут при температуре 180 градусов.

Яичные блинчики с начинкой

Вам понадобиться:

2 яйца;

соль и приправы — по вкусу;

50 г варёной индейки;

50 г греческого йогурта;

50 сыра;

1 чайная ложка растительного масла.

Взбейте в миске одно яйцо с солью и специями. Разогрейте сковороду, смажьте маслом, вылейте яйцо и распределите его по дну тонким слоем. Через 30 секунд переверните блинчик и готовьте ещё полминуты.

Дайте блинчикам немного остыть, смажьте йогуртом. Нарежьте индейку и сыр тонкими пластинками, выложите в центр яичного круга, сверните блинчик.

Можно использовать любую начинку по вкусу: говядину, курицу, рыбу, овощи, хумус и так далее.