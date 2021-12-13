Вкуснейший мясной рулет на Новый год 2022: невероятно простой рецепт

Вкусный рулет на Новый год 2022 рецепт / smak.ua

До Нового года 2022 остается все меньше времени, а приготовить меню праздничного стола нужно заранее. Мы расскажем рецепт простого и вкусного мясного рулета.

В год Тигра на столе должно обязательно быть больше мяса, и меньше рыбы. Такой рецепт подойдет любой хозяйке, ведь долго готовить его не нужно, а эффект будет неповторимым.

Куриный рулет на Новый год 2022 - рецепт

Вам понадобится:

Куриное филе или окорочка - 400 грамм

Сыр твердый - 200 грамм

Пармезан

Сладкий перец - 1 штука

Баклажан или кабачок - 2 штуки

Соль, перец, специи

Мясо хорошо помыть и отбить с двух сторон.

Баклажаны и кабачок нарезаем пластинами, солим и оставляем на 15 минут. Обжарить с двух стороны на оливковом масле. Перец почистить и можно на сковороде гриль обжарить, потом снять кожуру, и порезать полосками.

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На курицу выкладываем полосочки перца, затем баклажан, кабачок.

Натереть сыр на мелкой терке и добавить к овощам.

Аккуратно сворачиваем рулет и перевязываем ниткой. Посыпать мясо тертым Пармезаном.

Разогреть духовку до 200 градусов и запекать в рукаве примерно 50 минут.

Подавать рулет к столу в холодном виде.

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