Вкуснейший мясной рулет на Новый год 2022: невероятно простой рецепт

Этот рецепт куриного рулета получается нежнейшим и очень вкусным.
До Нового года 2022 остается все меньше времени, а приготовить меню праздничного стола нужно заранее. Мы расскажем рецепт простого и вкусного мясного рулета.
В год Тигра на столе должно обязательно быть больше мяса, и меньше рыбы. Такой рецепт подойдет любой хозяйке, ведь долго готовить его не нужно, а эффект будет неповторимым.
Куриный рулет на Новый год 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- Куриное филе или окорочка - 400 грамм
- Сыр твердый - 200 грамм
- Пармезан
- Сладкий перец - 1 штука
- Баклажан или кабачок - 2 штуки
- Соль, перец, специи
Мясо хорошо помыть и отбить с двух сторон.
Баклажаны и кабачок нарезаем пластинами, солим и оставляем на 15 минут. Обжарить с двух стороны на оливковом масле. Перец почистить и можно на сковороде гриль обжарить, потом снять кожуру, и порезать полосками.
На курицу выкладываем полосочки перца, затем баклажан, кабачок.
Натереть сыр на мелкой терке и добавить к овощам.
Аккуратно сворачиваем рулет и перевязываем ниткой. Посыпать мясо тертым Пармезаном.
Разогреть духовку до 200 градусов и запекать в рукаве примерно 50 минут.
Подавать рулет к столу в холодном виде.
Читайте такжеНевероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022
Читайте также:
- Вкуснейший рулет на Новый год 2022: готовить всего 20 минут
- Самые вкусные рулеты из лаваша на Новый год 2022: готовим закуску за 5 минут
- Вкуснейшее горячее мясо на Новый год 2022: готовить всего 20 минут