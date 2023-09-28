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Забытый рецепт 60-х годов из советской столовой: эта намазка затмит всех

Мария Тупик
28 сентября 2023, 21:53 обновлено 28 сентября, 21:53
Невероятно вкусный рецепт намазки из кабачков, от которой никто не откажется. Восхитительный рецепт из СССР.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Самая вкусная намазка из кабачков из СССР рецепт
Самая вкусная намазка из кабачков из СССР рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com

Готовим вкуснейший рецепт уникальной намазки из кабачков. Такой рецепт готовили в советское время и обожали все.

Сейчас много разных и вкусных намазок, но этот рецепт точно останется всегда актуальным.

Вкуснейшая намазка - рецепт за 15 минут

Вам понадобится:

  • Кабачки - 2 шт
  • Лук - 2 шт
  • Морковка - 2 шт
  • Сладкий перец красный - 1 шт
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Помидоры - 4 шт
  • Соль - 2 чайные ложки
  • Перец
  • Сахар - 3 чайные ложки
  • Растительное масло

Сковороду ставим на плиту, влить масло и разогревать на маленьком огне.

Лук почистить, мелко порезать и обжарить 3 минуты до золотистой корочки.

В это время почистить морковь, натереть на крупной терке и добавить к луку. Помешивая лук и морковку 2 минуты, добавить сахар, соль, перец. Хорошо все перемешать.

Далее моем, отрезаем попки и натираем кабачки на крупной терке. Добавляем в сковороду и тушим с овощами.

Перец помыть, удалить семена и мелко порезать кубиками. Добавить в сковороду и хорошо перемешать.

Намазка из кабачков рецепт
Намазка из кабачков рецепт / depositphotos.com

Далее помидоры порезать кубиками и также отправить в сковороду.

Тушим все овощи на медленном огне 15 минут. По желанию выдавить 1 зубчик чеснока и добавить соли.

Переложить овощи в тарелку или глубокую миску. Блендером перебиваем всю намазку из СССР.

Переложить в красивую тарелку и подавать к столу с хрустящими кусочками хлеба или багетом.

Смотрите видео, как готовить намазку на хлеб из кабачка:

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