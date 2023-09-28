Забытый рецепт 60-х годов из советской столовой: эта намазка затмит всех

Готовим вкуснейший рецепт уникальной намазки из кабачков. Такой рецепт готовили в советское время и обожали все.
Сейчас много разных и вкусных намазок, но этот рецепт точно останется всегда актуальным.
Вкуснейшая намазка - рецепт за 15 минут
Вам понадобится:
- Кабачки - 2 шт
- Лук - 2 шт
- Морковка - 2 шт
- Сладкий перец красный - 1 шт
- Чеснок - 1 зубчик
- Помидоры - 4 шт
- Соль - 2 чайные ложки
- Перец
- Сахар - 3 чайные ложки
- Растительное масло
Сковороду ставим на плиту, влить масло и разогревать на маленьком огне.
Лук почистить, мелко порезать и обжарить 3 минуты до золотистой корочки.
В это время почистить морковь, натереть на крупной терке и добавить к луку. Помешивая лук и морковку 2 минуты, добавить сахар, соль, перец. Хорошо все перемешать.
Далее моем, отрезаем попки и натираем кабачки на крупной терке. Добавляем в сковороду и тушим с овощами.
Перец помыть, удалить семена и мелко порезать кубиками. Добавить в сковороду и хорошо перемешать.
Далее помидоры порезать кубиками и также отправить в сковороду.
Тушим все овощи на медленном огне 15 минут. По желанию выдавить 1 зубчик чеснока и добавить соли.
Переложить овощи в тарелку или глубокую миску. Блендером перебиваем всю намазку из СССР.
Переложить в красивую тарелку и подавать к столу с хрустящими кусочками хлеба или багетом.
Смотрите видео, как готовить намазку на хлеб из кабачка:
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