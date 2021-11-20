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"Дело – труба": в новой серии Мандруй Україною з Дмитром Комаровим ведущий прыгнет с высоты 120 метров

20 ноября 2021, 08:30
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Дмитрий Комаров покажет, где в Украине искать настоящий экстрим и найдет в лесу Харьковской области украинский "адронный коллайдер".

Экстрим по-украинский продолжается в тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим/ Пресс-служба

В воскресенье, 21 ноября, в 17:30 зрители телеканала 1+1 увидят новый выпускМандруй Україною з Дмитром Комаровим. Телеведущий отправится на поиски скрытых туристических сокровищ Украины и откроет нетипичные локации и занятия, которые поразят даже самых требовательных путешественников. А накануне выпуска Дмитрий Комаров побывал в гостях Сниданка с 1+1 и рассказал, чем будут удивлять его тревел-шоу. Телеведущий принес в студию трубку индейцев ваорани для стрельбы, которую привез из экспедиции в Эквадоре, и во время эфира продемонстрировал, как ею пользуются племена. А для поклонников тревел-шоу Мир наизнанку Дмитрий подготовил сюрприз – амулет с зубом крокодила, который разыграют в соцсетях Сниданка.

В новом выпуске Мандруй Україною з Дмитром Комаровим автор проекта покажет локацию на Ровенщине, которая абсолютно заслуженно входит в перечень самых романтичных мест не только Украины, но и всей планеты – туннель любви. Существует множество легенд, как и почему появилось это место, но настоящую историю под грифом "секретно" телеведущий-путешественник эксклюзивно расскажет в новом впуске, а еще найдет и покажет то, что вы никогда не увидите на фото туристов в Инстаграм.

"В 40 минутах от Ровно общественным транспортом можно попасть в настоящую сказку. Это просто невероятно красивое место, которое должен увидеть хоть раз в жизни каждый. Кроны деревьев соприкасаясь образуют бесконечный тоннель, в конце которого мы видим свет", - заинтриговал Дмитрий Комаров.

В Запорожье Дмитрий Комаров отправится, чтобы на себе опробовать одно из самых экстремальных развлечений в Украине – роупджампинг. Телеведущий спрыгнет с заброшенной теплотрубы высотой 120-метров, это высота 40-этажного жилого дома.

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"Наконец-то я добрался до этого аттракциона. Я очень многое об этом месте читал и давно мечтал совершить этот скачок и наконец я испытаю свои нервы на прочность. Дело – труба, друзья", - сказал Дмитрий.

В Запорожье Дмитрий Комаров осуществил свою маленькую мечту / Пресс-служба

В выпуске зрители узнают, чем отличается роупджампинг от банджждампинга. А опытные инструкторы и одновременно рекордсмены мирового уровня объяснят, как правильно подготовиться к этому суперэкстремальному развлечению, и с учетом требований техники безопасности, спрыгнуть с знаменитой запорожской трубы.

Дмитрий Комаров попробовал роупджампинг/ Пресс-служба

А в Харьковской области Дмитрий Комаров найдет украинский "адронный коллайдер". Мало кто знает, что в отличие от европейских прототипов, украинский коллайдер находится прямо посреди леса, а невооруженным глазом здесь можно увидеть движение заряженных частиц, но речь идет не об атомах…

"То, что вы увидите вас очень поразит", - заинтриговал автор проекта.

Кого нашел в харьковском лесу телеведущий-путешественник, смотрите уже 21 ноября. Не пропустите новый выпуск Мандруй Україною з Дмитром Комаровим уже в это воскресенье в 17:30 на 1+1.

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