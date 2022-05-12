Евровидение 2022: онлайн-трансляция второго полуфинала

Евровидение 2022 / Eurovision

Сегодня, 12 мая, в Турине пройдет второй полуфинал конкурса Евровидение 2022, где станет известен полный список финалистов конкурса.

66-й песенный конкурс Евровидения проходит в Италии. 10 мая прошел первый полуфинал, где выступили представители 17 стран, среди которых была группа Kalush Orchestra из Украины.

12 мая увидим номера еще от 18 стран, а 14 мая избранные финалисты будут бороться за победу.

В Украине смотреть Евровидение можно на UA: Культура и диджитал-платформах Общественного.

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Также эфир можно прослушать на "Радіо Промінь" и в приложении "Дія".

Комментировать Евровидение будет Тимур Мирошниченко.

Онлайн-трансляция второго полуфинала Евровидения 2022

В первом полуфинале уже выбрали представителей в финал конкурса, поэтому предлагаем узнать, кто стал счастливцами:

Литва: Моника Лю – Sentimentai

Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry

Украина: Kalush Orchestra – Stefania

Нидерланды: S10 – De diepte

Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul

Португалия: Маро – Saudade

Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól

Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together

Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

Армения: Роза Линн – Snap

Также в финале выступят представители Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции как страны-основательницы конкурса.

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