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Настоящее музыкальное сражение: 4 digital-выпуск спецпроекта Другий шанс на Голосі країни-12

17 февраля 2022, 18:06
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Зрителей ожидает грандиозная вокальная girl’s fight.

Спецпроект Другий шанс на Голосі країни-12 - 4 digital-выпуск / Пресс-служба

Сегодня, 17 февраля, в 18:00 на YouTube-канале Голосу країни вышел четвертый digital-выпуск спецпроекта Другий шанс. Пятая команда самого вокального шоу – народный тренер Андрей Мацола и лидер группы KAZKA Александра Зарицкая продолжают выбирать талантливых вокалистов, с которыми в прямых эфирах наравне с другими 4 командами будут бороться за победу в Голосі країни-12.

Впервые в digital-выпуске спецпроекта Другий шанс встретились две певицы, поэтому зрители будут наблюдать за настоящей вокальной girl's fight. По результатам 4 эпизода Голосу країни к команде Другого шансу присоединились 18-летняя харьковчанка Алучана Феджи и молодая мама Алиса Финашкина из Донецкой области. Девушки не смогли развернуть кресла тренеров на сцене, однако Андрей Мацола и Александра Зарицкая поддержали их и решили предоставить возможность остаться в проекте и проявить себя еще раз.

Народный тренер Андрей Мацола и лидер группы KAZKA Александра Зарицкая / Пресс-служба

Каждая из участниц уникальна, особенная и ставит перед собой цель на Голосі країни-12.

"Мне бы хотелось начать писать свои треки и делать собственное творчество. Моя мама меня всегда поддерживала, на конкурсы кастинги ходила со мной. Однако отец говорил, что это трата время. И сейчас я на Голосі країни, чтобы доказать, что он был не прав", – поделилась Алучана Феджи.

На слепых прослушиваниях Алучана спела трек М’ята от KAZKA и покорила сердца тренеров Другого шансу. Александра Зарицкая была так поражена исполнением песни ее группы, что не могла не нажать кнопку. Андрей Мацола поддержал свою коллегу в этом решении.

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Алучана Феджи в 4 выпуске спецпроекта Другий шанс на Голосі країни-12 / Пресс-служба

Молодая мама Алиса Финашкина на слепых прослушиваниях исполнила песню Я твоя не первая от DOROFEEVA. Тренеры Другого шансу увидели артистизм участницы и то, как она переживает каждое слово, потому нажали красную кнопку.

"В моей повседневной жизни нет вокала, поскольку 6 лет назад, с того момента, как я стала женой и мамой, я приостановила свою творческую деятельность. Я думала, что это уже все, и в моей жизни будут только колыбельные для детей. Однако сейчас для меня сцена, микрофон – это глоток свежего воздуха. Поэтому на Голосі країни я хочу вернуть себе мечту", - прокомментировала Алиса Финашкина.

Алиса Финашкина в 4 выпуске спецпроекта Другий шанс на Голосі країни-12 / Пресс-служба

На встрече с тренерами Другого шансу участницы совершенствовали свое исполнение, тем самым добывая в борьбе место в команде Другого шансу. Как Алучана Феджи будет бороться со скованностью с помощью игры на барабанах, сможет ли Алиса Финашкина перестать быть воином с микрофоном – уже можно узнать в четвертом digital-выпуске спецпроекта Другого шансу.

Каждую серию тренеры должны выбрать, кто с ними двигается дальше, поскольку мест в команде только два. По результатам предыдущих выпусков, сейчас в команде Другого шансу 16-летняя Елизавета Овраменко и бойзбенд Spiv Brativ. Будет ли исполнение Алучаны Феджи и Алисы Финашкиной настолько убедительным, чтобы сместить своих вокальных конкурентов – смотрите уже сейчас на YouTube-канале Голосу країни.

Напомним, что в результате отбора к боям в команде Другого шансу останется 2 участника. Кроме того, у Андрея Мацолы и Александры Зарицкой будет возможность спасти участников из других команд во время боев и нокаутов. В прямых эфирах шоу Голос країни-12 участники команды Другого шансу на равных условиях с командами других тренеров сразятся за победу в проекте.

viber
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