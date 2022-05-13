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Не могут успокоиться: хакеры из России пригрозили сорвать победу Украины на Евровидении

13 мая 2022, 19:36

Журналисты отметили, что россиянам вроде бы удалось раньше атаковать систему.

Евровидение Украина
Евровидение Украина / eurovision.tv, pixabay

Российская группа хакеров, поддерживающих режим президента-диктатора Владимира Путина, Killnet грозится сорвать голосование в финале Евровидения-2022 из-за ставок букмекеров на победу украинской группы Kalush Orchestra.

Вероятно, у Путина гневно реагируют, что Украина потенциальный победитель конкурса.

"Вы не сможете голосовать онлайн. Возможно, виноваты во всем будут наши DDOS-атаки", – цитирует хакеров издание The Sun.

Журналисты отметили, что россиянам вроде бы удалось раньше атаковать систему, а сейчас они угрожают повторить это.

Несколько позже хакеры заявили, что для них нет смысла атаковать песенный конкурс, но действия группы могут причинить вред, если она захочет.

"Давайте пришлем вам 10 миллиардов запросов и добавим голоса в какую-нибудь другую страну. Что вы с этим будете делать?", – угрожают россияне.

Отметим, Россию с треском выгнали с песенного конкурса Евровидение, когда российская армия вторглась в Украину.

Как Украина выступила в первом полуфинале Евровидения 2022

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