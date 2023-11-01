Обновленный хит Кароль и помощь ВСУ от Януковича: чем удивит Вечерний Квартал в новых концертах

Новые шутки и вдохновляющие номера уже скоро на 1+1 Украина.

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Премьера новых концертов Вечернего Квартала / коллаж: Главред, фото: instagram.com/1plus1_ua

4 и 11 ноября в 19:30 на 1+1 Украина состоится премьера новых концертов Вечернего Квартала. В этих выпусках зрители увидят совершенно новые шутки и номера. Актеры Вечернего Квартала и Женского Квартала будут поднимать настроение актуальным юмором.

В одном из номеров на сцене квартала появится бывший президент Виктор Янукович в исполнении Александра Пикалова. В юмористической миниатюре беглый президент решит помочь ВСУ и сделает это достаточно оригинально.

"Будем шутить и на военную, и на бытовую тематику, и обязательно будем благодарить военных и в номерах, и вне их, потому что это все мы делаем ради них. Потому что когда мы приезжаем с выступлениями на прифронтовые территории, на "ноль", от военных мы постоянно слышим запросы на новый контент", - комментирует художественный руководитель Вечернего Квартала Евгений Кошевой.

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Не обойдется и без музыкальных номеров. Зрители услышат обновленную версию одного из хитов Тины Кароль в исполнении "кварталовцев". А также на сцене Вечернего Квартала будут петь молодые украинские исполнители, среди которых: Lida Lee, ENLEO, группа Nazva и Parfeniuk. Их выступления довершат вечера юмора и помогут ненадолго отвлечься от событий, которые ежедневно окружают каждого из нас.

Это первый с начала полномасштабного вторжения концерт-телесъемка Квартала, на который зрители имели возможность приобрести билеты. А вырученные средства пошли на благотворительность - "кварталовцы" приобрели 7 квадроциклов для ВСУ.

По традиции, среди зрителей в зале также были герои нашего настоящего - военные, медики, работники ГСЧС, полицейские и работники других служб, которые ежедневно приближают нашу победу.

Смотрите новые концерты Вечернего Квартала 4 и 11 ноября, в 19:30 на телеканале 1+1 Украина.

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