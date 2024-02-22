Юлия Санина и Тимур Мирошниченко - ведущие нового проекта "Україна неймовірних людей": когда премьера на ТЕТ

Телеканал ТЕТ объявил дату премьеры нового большого шоу "Україна неймовірних людей" - вдохновляющего проекта об уникальных талантах среди нас.

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Україна неймовірних людей - премьера нового шоу на ТЕТ / Пресс-служба

Уже 16 марта телеканал ТЕТ покажет уникальное и сверхсовременное шоу "Україна неймовірних людей", которое влюбит зрителей в разнообразие несравненных талантов. Это проект-вдохновение, который каждую субботу в 19:00 будет объединять страну вокруг несокрушимых, сильных, смелых и в то же время чрезвычайно талантливых людей. Тех, кто озаряет путь и дарит надежду.

Ведущими проекта о талантливом и несокрушимом поколении украинцев стали фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и телеведущий Тимур Мирошниченко - волшебный тандем, успевший полюбиться еврофанам и всей стране.

"Среди нас есть люди, похожие на свет, озаряющий путь. Своей несокрушимостью они дают нам надежду. Своим примером - вдохновляют верить. Потому что несмотря на все нынешние испытания они готовы поражать и менять мир к лучшему своим талантом", - прокомментировали ведущие проекта.

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"Україна неймовірних людей" - это шоу собственной разработки телеканала ТЕТ и креативной команды Big Brave Events. Его участниками стали дети и взрослые с историями, которые должны звучать, с талантами, которые должны увидеть все.

Это музыканты, танцоры, акробаты, художники, декламаторы, иллюзионисты, гимнасты и вокалисты, которые преодолевают трудности, демонстрируют пример несокрушимости, развиваются, двигаются вперед и светят ярко на весь мир. Все они покажут свои таланты в десятках номеров и посоревнуются за место в финале, где победитель получит денежный приз на осуществление мечты. Каждый выпуск вместе со зрителями в зале участников будут оценивать приглашенные звездные гости и герои современности, которые несут добро, объединяют страну и представляют ее на международных аренах.

Не пропустите большую премьеру шоу, которая поразит и докажет – вдохновляющие таланты среди нас. "Україна неймовірних людей" с 16 марта, каждую субботу, в 19:00 на телеканале ТЕТ.

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