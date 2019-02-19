"Крашеный лис": украинский футболист угодил в Польше в "бандеровский" скандал

Тарас Романчук / jagiellonia.pl

Украинский футболист польской Ягеллонии Тарас Романчук попал в скандал после того, как в матче Экстраклассы игрок Вислы Доминик Фурман назвал его "бандеровцем"

На 60-й минуте поединка Романчук грубо сфолил против Фурмана - судья показал украинцу желтую карточку.

При этом Романчук утверждает, что Фурман говорил о Степане Бандере, а сам украинец воспринял это как оскорбление.

"Мы боремся против дискриминации, а он бросает слова о Бандере. Было трудно контролировать эмоции. Моя семья тоже была замучена Бандерой, а он мне такое говорит. Это неуважение. Сегодня я последний раз подал ему руку. Больше не буду", - подчеркнул Романчук, пишет Przeglad Sportowy.

Он также добавил, что кроме "бандеровца", Фурман назвал его "крашеным лисом".

Вместе с тем стоит отметить, что официальных данных о скандальных высказываниях польского футболиста нет, а сам эпизод не попал в рапорт арбитра.

По поводу скандала уже высказались его участники, а также представители клубов.

"Доминик возразил, что использовал такие слова. Мы против необоснованных обвинений в адрес нашего игрока. На данный момент нет никаких доказательств", - говорится в заявлении Вислы.

Сам Фурман подчеркнул, что во время всего матча ни разу не сказали в сторону Романчука оскорбительных слов, которые были процитированы после игры.

По словам старшего менеджера Ягеллонии Аркадиуша Щесны, клуб просто так не отпустит это дело.

"Тарас не "бандеровец". Вы не имеете права это говорить! Я сделаю все, чтобы вас наказать", - обратился он в Твиттере к Фурману.

Кроме того, "бандеровским" скандалом уже заинтересовался соответствующий комитет Экстраклассы, а также - полиция. Она проанализирует телевизионные записи и в ближайшее время предоставит свое заключение.

Напомним, ранее Романчук рассказывал о том, что в Польше негативно относятся к заробитчанам.