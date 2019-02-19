"Крашеный лис": украинский футболист угодил в Польше в "бандеровский" скандал

19 февраля 2019, 09:05

Тарас Романчук обвинил игрока Вислы в оскорблениях.

Тарас Романчук
Тарас Романчук / jagiellonia.pl

Украинский футболист польской Ягеллонии Тарас Романчук попал в скандал после того, как в матче Экстраклассы игрок Вислы Доминик Фурман назвал его "бандеровцем"

На 60-й минуте поединка Романчук грубо сфолил против Фурмана - судья показал украинцу желтую карточку.

При этом Романчук утверждает, что Фурман говорил о Степане Бандере, а сам украинец воспринял это как оскорбление.

"Мы боремся против дискриминации, а он бросает слова о Бандере. Было трудно контролировать эмоции. Моя семья тоже была замучена Бандерой, а он мне такое говорит. Это неуважение. Сегодня я последний раз подал ему руку. Больше не буду", - подчеркнул Романчук, пишет Przeglad Sportowy.

Он также добавил, что кроме "бандеровца", Фурман назвал его "крашеным лисом".

Вместе с тем стоит отметить, что официальных данных о скандальных высказываниях польского футболиста нет, а сам эпизод не попал в рапорт арбитра.

По поводу скандала уже высказались его участники, а также представители клубов.

"Доминик возразил, что использовал такие слова. Мы против необоснованных обвинений в адрес нашего игрока. На данный момент нет никаких доказательств", - говорится в заявлении Вислы.

Сам Фурман подчеркнул, что во время всего матча ни разу не сказали в сторону Романчука оскорбительных слов, которые были процитированы после игры.

По словам старшего менеджера Ягеллонии Аркадиуша Щесны, клуб просто так не отпустит это дело.

"Тарас не "бандеровец". Вы не имеете права это говорить! Я сделаю все, чтобы вас наказать", - обратился он в Твиттере к Фурману.

Кроме того, "бандеровским" скандалом уже заинтересовался соответствующий комитет Экстраклассы, а также - полиция. Она проанализирует телевизионные записи и в ближайшее время предоставит свое заключение.

Напомним, ранее Романчук рассказывал о том, что в Польше негативно относятся к заробитчанам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
футболист Польша бандеровец Романчук
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:15
Возрождающаяся Россия: миф и реальность
09:05
"Крашеный лис": украинский футболист угодил в Польше в "бандеровский" скандал
08:50
В Укргидрометцентре спрогнозировали конец февральской "жары" Видео
08:39
Суперлуние года: когда смотреть и чем опасно уникальное астрономическое явление Видео
08:24
"Четверть бюджета": названы расходы Украины в 2019-м на погашение долгов Видео
08:21
Как Трампу помешали бросить Украину на расстерзание Кремлю мнение
07:50
100 гривен за пачку: в Украине ударят гривной по курильщикам Видео
07:25
Украина выбилась в лидеры по числу антироссийских санкций Видео
07:15
Астролог объяснил, почему трезубец – единственный удачный государственный символ Украины
07:12
Победа Порошенко будет воспринята как обман мнение
06:47
"Зачем так очевидно тянуть?": сеть негодует из-за высокой оценки выступления Kazka судьями нацотбора
06:33
Как готовить кексы: "крутезные" рецепты кексов Видео
06:03
Стало известно о важном решении суда по Супрун
04:59
ООН: КНДР тайно развивает свою ядерную программу
04:30
Ученые рассказали, почему постоянный секс по утрам - хорошо
04:11
Восемь кандидатов в президенты Украины попросили обеспечить им охрану
03:49
Глава ОБСЕ распек Климкина за недопуск российских наблюдателей на выборы
03:27
Состояние здоровья Скрипаля ухудшается
03:08
"Секса не было только в Венгрии": скандальный Милевский рассказал о своих половых подвигах
02:42
"Вот так выглядят феи!": Даша Астафьева покорила сеть чувственной фотосессией с бабочками
02:12
Кража картины из Третьяковки: крымчанин объяснил, зачем украл полотно Ай-Петри. Крым Видео
02:03
"Она потерянный человек": Волочкова рассказала о пагубной зависимости Собчак
01:42
Нибиру: в NASA вычислили расстояние до планеты смерти
01:32
Тина Кароль восхитила поклонников чувственной фотосессией
01:12
"Бесогон е*аный": Михалкова распекли на все корки за слова о "возврате" Украины через кровь Видео
01:01
Церковь Кипра жестко раскритиковала действия РПЦ против ПЦУ
00:43
"Лучше оригинала": в сети восхищены кавером на песню Kazka для Евровидения Видео
00:17
В торговом центре Киева взломавшие систему хакеры показали свастику Видео
18 февраля, понедельник
23:58
Кириленко жестко осек гастролирующих в России участников нацотбора на Евровидение Видео
23:33
Давка за еду у барабана на Поле чудес: в России отреагировали неоднозначно
23:09
"Ах*еть ботокса накололи": Ани Лорак едва узнали в российской рекламе Видео
22:44
Президент Евросоюза Дональд Туск прибыл в Украину Видео
22:19
Стала известна касса фильма Круты 1918 в первый уикенд
21:53
"Все из-за Украины": Лолита посетовала, что не может оформить российскую пенсию
21:39
"Уже рожать пора": фанаты обсудили эффектный образ Никитюк в кожаной юбке
21:16
В полке Азов открестились от обвинения в отправке экстремистов США на Донбасс
20:37
Бадоева угодила в скандал из-за авторства Орла и решки Видео
20:25
В Минсоцполитики анонсировали охоту на ФОПы
20:01
СБУ рассекретила планы спецслужб России по провокациям в храмах УПЦ МП Видео
19:36
Синоптик предупредила о "погодных капризах" в Киеве Видео
19:27
Приукрашенный бюст Ленина пополнил подводный парк карьера под Днипром Видео
19:25
"Бандера, вставай": националисты устроили акцию протеста под окнами МВД Видео
19:06
"Ненавижу украинский": в столичном кафе официантка отказалась "глушить" российскую попсу
18:54
В полиции назвали причины задержания на Донбассе митрополита УПЦ МП Митрофана
18:52
"Чтобы не было этого певца": Жириновский обругал на все корки певца Лазарева из-за Крыма Видео
18:25
Министры стран ЕС договорились "жахнуть" санкциями по РФ из-за конфликта на Азове
18:23
Судмедэксперты озвучили результаты экспертизы умершего рэпера Децла
17:48
Журналист рассказал, как стоит бороться с пропагандой Кремля на оккупированном Донбассе
17:20
В Кропивницком чиновник на совещании включил порноролик: опубликовано видео Видео
17:09
Умер звезда "Версуса" Саша Скул
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться