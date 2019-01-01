В Киеве факельным шествием вспомнили Бандеру в честь его дня рождения

По Киеву 1 января прошло факельное шествие , посвященное 110-летию украинского политического деятеля, лидера и организатора украинского националистического движения Степана Бандеры.

Как сообщают участники акции в Facebook мероприятие началось в 18:00 в парке имени Тараса Шевченко.

"Марш националистов начался - из парка Шевченко на Хрещатике. Все с факелами и флагами, барабанный марш. Впечатляет", - написал журналист Юрий Бутусов.

В шествии приняли участие представители националисты "Свободы", "Тризуба Бандеры", С14, "Сокола", ОУН и Правого сектора. Всего собралось около тысячи человек. Активисты зажгли факелы и прошли колонной по центру Киева до Майдана независимости. Во главе колонны шел экс-политик и вероятный кандидат в президенты Руслан Кошулинский.

Как известно, в прошлом году в мероприятии принимали участие около тысячи человек. Участники факельного шествия перекрыли три полосы движения на улице Крещатик возле Майдана, где была установлена импровизированная сцена.

Напомним, Верховная Рада внесла день рождения Степана Бандеры в перечень памятных дат и юбилеев, которые будут отмечаться в 2019 году на государственном уровне.