"Обманывают и не уважают": украинский легионер рассказал, как в Польше относятся к заробитчанам

Тарас Романчук / jagiellonia.pl

Украинский футболист Тарас Романчук, выступающий за польскую "Ягеллонию", рассказал, как на самом деле поляки относятся к украинцам.

"Как к рабочей силе. Большинство из них живут в Люблине, Варшаве, Вроцлаве. Неудивительно, поскольку на родине они не будут зарабатывать столько, сколько могут в Польше, но это вина государства. Мне больно, что поляки часто обманывают их. И не всегда проявляют уважение. Недавно погиб сосед моей жены, с которым она ходила в один класс. Он отправился на работу в Цеханов, никто не знает, что случилось – он сам упал или толкнули. Мы только знаем, что он умер. Страшная история, он поехал на заработки и не вернулся", - заявил Романчук в интервью przegladsportowy.pl.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский заробитчанин повесился в польской больнице.