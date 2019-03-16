Украина завоевала еще одну награду на чемпионате мира по биатлону

Женская сборная Украины по биатлону / @olympicua

На чемпионате мира по биатлону в шведском городе Эстерсунде украинская женская команда завоевала бронзовую медаль.

Победителем в эстафете 4х6 км стала украинская команда в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Юлии Джимы и Вали Семеренко.

Отметим, что 53-й чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде включает семь дисциплин: спринт, гонку преследования, одиночную смешанную эстафету, смешанную эстафету, классическую эстафету, индивидуальные гонки и масс-старт.

Напомним, ранее украинец Дмитрий Пидручный завоевал золото на чемпионате мира по биатлону.