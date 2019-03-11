Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный: история успеха провинциального спортсмена

Пидручный завоевал золото на чемпионате мира по биатлону / Фото: Украинский биатлон

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный одержал историческую победу на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде. 27-летний украинец показал результат 31 минуту и 54,1 секунды и стал первым в независимой Украине чемпионом мира по биатлону. Для капитана сборной Украины эта победа стала первым в жизни золотым подиумом. В гонке преследования после двух промахов на первом рубеже он прошел идеально три стрельбы подряд и финишировал первым.

Дмитрий родился в Тернополе и сейчас проживает с семьей в селе Остров Тернопольской области, увлекается бильярдом и футболом. Биатлоном украинец занимался с детства, поскольку его родители – Мария и Владимир Пидручные – являются мастерами спорта по лыжам.

Дмитрий Пидручный в детстве

Юный спортсмен вырос неподалеку от тренировочной базы, поэтому в детстве активно занимался лыжным спортом. Сейчас Дмитрий много работает, поэтому дома бывает редко, но всегда старается приехать на праздники.

"На Святой вечер все собираются у нас дома, колядуют. У Димы в детстве было плохое зрение, он носил очки с первого класса, поэтому на многих фотографиях он в очках. Сейчас со зрением проблем у него нет. Подарками, кстати, не перебирал, что дарили тому и радовался", - рассказывает мама чемпиона Мария.

Дмитрий Пидручный с мамой Марией

Карьеру в биатлоне Пидручный начал с 2005 года, а с 2012 тренируется в сборной страны по биатлону. Принимал участие в Олимпиаде в Сочи, где пробежал две гонки. В следующем олимпийском цикле стабильно входил в состав сборной, постепенно улучшая показатели и результаты.

Tears of joy For Pidruchnyi who is the new world champion! First ever career podium for the ?? and what a way to take it #2019Ostersundpic.twitter.com/SE3TpTpi9L — IBU World Cup (@IBU_WC) 10 марта 2019 г.

В 2013 году Дмитрий получил свое первое золото на зимней Универсиаде в Трентино. На этих же соревнованиях получил серебро в смешанной эстафете и бронзу в спринте. Третье место с командой в смешанной эстафете в эстонском городе Отепяя на чемпионате Европы Пидручный завоевал в сезоне 2013\2014. Спортсмен официально числится старшиной Национальной гвардии Украины.

Дмитрий женат на бывшей коллеге по сборной, экс-биатлонистке Ольге Полещиковой. Свадьба состоялась в 2015 году и сейчас пара воспитывает дочь Ирину.

Напомним, ранее в австрийском городе Хохфильцене на втором этапе Кубка мира по биатлону местная полиция предъявила ряду российских спортсменов обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года.