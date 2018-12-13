В Австрии российских биатлонистов обвинили в применении допинга на ЧМ-2017

Телеведущий сообщил, что к российским спортсменам в Австрии нагрянула полиция / Фото: Instagram/Дмитрий Губерниев

В австрийском городе Хохфильцене, где проходит второй этап Кубка мира по биатлону, местная полиция предъявила ряду российских спортсменов обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года.

"Перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году", - сообщил об инциденте в Instagram российский спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

По словам ведущего, в список попали спортсмены Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Ирина Старых, Алексей Волков, тренер Александр Касперович, а также несколько представителей медицинского штаба команды.

Губерниев заявил, что в Австрии данное правонарушение причисляется к уголовным преступлениям. Он добавил, что 13 декабря указанные спортсмены, тренеры и медицинские специалисты должны будут дать объяснения австрийской полиции. Задержаний стражи порядка Австрии не проводили.

/ Фото: Instagram/Дмитрий Губерниев

Напомним, на Чемпионате мира по футболу в России главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов нервно воспринял вопрос немецких журналистов из Der Spiegel, которые спросили о возможном применении российскими футболистами допинга.