"Они платили в долларах или рублях?": WADA вернуло России антидопинговый статус

РУСАДА вернуло себе антидопинговый статус

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) большинством голосов восстановило статус РУСАДА (Российского антидопингового агентства).

Соответствующее заявление уже появилось на странице организации в Twitter.

Большинство пользователей в комментариях к посту назвало данное решение "позором", "стыдобой" и "ошибочным".

"Абсолютный позор. Каждый член этого ExCo должен уйти в отставку. Начиная с Крейга Риди (руководитель Всемирного антидопингового агентства – ред.)", – считает, в частности, пользователь Guy Collier.

"Они платили в долларах или рублях?" – с сарказмом интересуется пользователь αитнσиу.

WADA President, Sir Craig Reedie: "Today, the great majority of WADA’s ExCo decided to reinstate RUSADA as compliant with the Code subject to strict conditions, upon recommendation by the Agency’s independent CRC and in accordance with an agreed process. (1/2) — WADA (@wada_ama) 20 сентября 2018 г.

Как сообщалось, статус РУСАДА приостановили еще осенью 2015 года. Причиной послужил доклад комиссии ВАДА о системе массового употребления допинга российскими спортсменами. Тогда же была приостановлена и работа антидопинговой лаборатории Москвы.

Процесс восстановления прав РУСАДА застопорился еще в том же ноябре 2017-го. Именно тогда в столице Южной Кореи, Сеуле, прошло заседание Совета учредителей WADA, которое посетили и высокопоставленные российский чиновники от спорта.

Читайте также"Россию ваше мнение не интересует". Черчесова разозлил вопрос немцев о допингеВ его ходе представители Всемирного антидопингового агентства отметили позитивные улучшения в РУСАДА, однако восстанавливать в правах не стали, заявив о невыполнении российской организацией одной из главных претензий.

Из-за отзыва статуса РУСАДА российские легкоатлеты и паралимпийцы были отстранены от летних Олимпийских игр в 2016 году в Рио-де-Жанейро. А на зимней Олимпиаде-2018 они вынуждены были выступать под нейтральным флагом.

Напомним, Украина угодила в список стран с высоким риском применения допинга. Украинские легкоатлеты теперь должны будут проходить три внесоревновательных допинг-теста за 10 месяцев до начала Олимпиады.