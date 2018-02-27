Долгий перерыв для спорта. Россию лишат права проводить международные турниры

27 февраля 2018, 21:49

Новый стандарт WADA разрешит международные соревнования только в странах чьи национальные комитеты и антидопинговые организации признаны "чистыми".

С 1 апреля 2018 года, международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение международных турниров только в странах, где национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу. Фото: ТАСС

С 1 апреля нынешнего года Россия будет лишена права на прием и проведение международных турниров по всем олимпийским видам спорта.

Об этом сообщают журналисты портала "Чемпионат", опубликовавшие разбор документа, размещенного на официальном интернет-портала ВАДА (Всемирного антидопингового агентства) еще в ноябре минувшего года.

"Нет соответствия – до свидания"

Именного в этот период в ВАДА добавили в собственный кодекс новый, ранее не существовавший "Международный стандарт соответствия" – International Standard for Code Compliance by Signatories  (ISCCS).

Со стороны России данный кодекс подписывали представители РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) – которое, как известно, с ноября 2015 года как раз и является "non compliant" (не соответствующим). Теперь, после внесения изменений, несоответствие документу той организации, которая его подписала, приводит к серьезному комплексу проблем для всей страны – в плане участия в международных спортивных соревнованиях.

Внесенная в пункт 3 "Роли и ответственность международных федераций" статьи 20 "Дополнительные роли и ответственность сторон" кодекса ВАДА правка сформулирована следующим образом: "Принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных мероприятий разрешается только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а Национальные олимпийские комитеты и Национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу.

Аналогичная правка была внесена в пункт 20.6.6 кодекса, который относится к "организаторам крупных спортивных мероприятий" (речь идет о соревнованиях типа Универсиады – ред.).

Таким образом, в России с 1 апреля все международные федерации потеряют возможность проводить в стране международные турниры.

Также есть сведения, что до тех пор, пока РУСАДА не будет полностью восстановлено в правах, никакие новые заявки России на проведение международных соревнований, поданные в международные федерации, подписавшие кодекс ВАДА, вовсе не будут приниматься к рассмотрению.

Сдаться на милость ВАДА

Процесс восстановления прав РУСАДА застопорился еще в том же ноябре 2017-го. Именно тогда в столице Южной Кореи, Сеуле, прошло заседание Совета учредителей WADA, которое посетили и высокопоставленные российский чиновники от спорта.

В его ходе представители Всемирного антидопингового агентства отметили позитивные улучшения в РУСАДА, однако восстанавливать в правах не стали, заявив о невыполнении российской организацией одной из главных претензий.

"Мы убеждены, что манипуляции шли не только на уровне РУСАДА, но и на уровне министерства спорта и ФСБ. Пока это не признано, пункт дорожной карты не может считаться выполненным", − заявил глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор.

Кроме того, в РУСАДА так и не предоставили экспертам доступ к пробам, опечатанным в "Московской антидопинговой лаборатории".

Перспективы – "очень хороши"

Международные турниры, контракты на проведение которых в Росси уже заключены, пройдут без каких-либо проволочек. Однако после окончания срока их действия, становится крайне малой возможность проведения чемпионатов мира и Европы, этапов автомобильных и мотогонок, включая "Формулу-1", этапов Кубков мира по любому виду спорта, шахматных Олимпиад, Универсиад и даже Всемирных военных игр. Но интересно, что соревнования, которые проводятся организациями, не подписывавшими кодекс ВАДА (например, футбольный УЕФА, баскетбольная Евролига или любая из бойцовских франшиз ММА), под запрет не попадут.

Кроме того, "на орехи" наверняка попадут чисто российские соревнования, которым каждый новый сезон надо было получать от международных федераций пресловутый "статус соответствия". К примеру, такая ситуация сразу коснется всех лыжных видов спорта, где "Международная федерация лыжных видов спорта" (FIS) присваивала статус "FIS-гонки" (в лыжных гонках, горных лыжах, фристайле, сноуборде и т.д.), теннисных фьючерсов, фехтовальных турниров, турниров по спортивной и художественной гимнастике etc.

Лицензию РУСАДА должны были вернуть еще прошлом ноябре, однако в WADA нашли невыполненным однин из главных критериев для восстановления.

Пока российские чиновники от спорта предпочитают комментировать сложившуюся ситуацию исключительно в позитивном ключе.

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников заявил

"Все наши соревнования проходят под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), и нас это пока что не коснулось. Верю ли я, что все станет настолько подконтрольно WADA? Нужно отделять мух от котлет — то есть WADA от проведения международных соревнований. Я думаю, что ничего такого не будет – какая-то ерунда… На территории России мы проводим различные соревнования – Кубок России, чемпионат страны и другие. И все они проводились, все работали – даже когда РУСАДА уже лишилось лицензии".

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников:

"В этом году одно из соревнований Международной федерации плавания (FINA) пройдет как раз в Казани (Кубок мира – ред.), и какой-либо информации об отзыве права города на проведение турнира у нас на данный момент нет. Да и в целом не думаю, что это повлияет на проведение соревнований в России".

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков:

"Подобной информации по фигурному катанию у нас нет. Международный союз конькобежцев (ISU) — как и большинство других организаций — действительно сотрудничает с WADA, однако данной информации нам пока что не поступало", — сказал Горшков.

При этом менеджер WADA по связям с общественностью Мэгги Дюранд заявила, что Россия действительно может лишиться права проведения международных спортивных соревнований.

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Россия Спорт соревнования допинг РУСАДА ВАДА
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