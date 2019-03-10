Сенсация в Эстерсунде: украинец завоевал золото на чемпионате мира по биатлону

Дмитрий Пидручный / @olympicua

На чемпионате мира-2019 шведском Эстерсунде капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный стал чемпионом мира в гонке преследования.

Украинец завоевал награду 10-го марта в персьюте. При этом после двух промахов на первом рубеже Пидручный прошел идеально три стрельбы подряд и финишировал первым.

Вторым финишировал норвежец Йоханнес Бё. Третье место занял француз Кентен Фийон Майе. Еще один украинец Руслан Ткаленко пришел 38-м.

Победа Пидручного принесла мужскому украинскому биатлону первое золото чемпионатов мира.