Назван полный состав сборной Украины на Олимпиаду-2018

Украинские олимпийцы будут соревноваться в девяти из пятнадцати видов спорта.
Национальный олимпийский комитет Украины опубликовал список спортсменов, которые будут представлять нашу страну на 23-х зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
В пресс-службе НОК отметили, что все 33 спортсмена выполнили условия квалификационного отбора международных федераций по зимним видам спорта, получив соответствующие лицензии на участие в Играх, и вошли в заявку олимпийской сборной, которую утвердил Международный олимпийский комитет и оргкомитет Олимпиады.
Украинские олимпийцы будут соревноваться в девяти из пятнадцати видов спорта, а именно:
— биатлон: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец, Сергей Семенов, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Владимир Семаков, Артем Тищенко;
— фигурное катание: Александра Назарова, Максим Никитин, Анна Хныченкова, Ярослав Паниот;
— санный спорт: Роман Захаркив, Александр Оболончик, Елена Стецкив, Антон Дукач, Елена Шхумова, Андрей Мандзий;
— фристайл: Александр Абраменко, Ольга Полюк, Татьяна Петрова;
— лыжные гонки: Татьяна Антипенко, Алексей Красовский, Андрей Орлик, Марина Анцибор;
— горнолыжный спорт: Иван Ковбаснюк, Ольга Кныш;
— сноубординг: Аннамари Данча;
— скелетон: Владислав Гераскевич;
— лыжное двоеборье: Виктор Пасечник.
Более подробный список доступен по ссылке.
Напомним, в Киеве в Национальной филармонии состоялась торжественная церемония проводов олимпийской сборной Украины на XXIII зимние Игры,