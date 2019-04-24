Динамо - Шахтер: анонс матча, где смотреть, оценки букмекеров

24 апреля 2019, 11:14

Главный арбитр матча Виталий Романов даст стартовый свисток в среду, 24 апреля, в 18.30 на киевском стадионе НСК Олимпийский.

Динамо - Шахтер / ФК Шахтер

Предматчевые расклады и кадровые вопросы

Очередное украинское "классико" − игра между Динамо и Шахтером в Киеве – точно станет для киевлян основополагающей в чемпионской гонке за горняками.  У подопечных Хацкевича не осталась других выходов, кроме как догонять своих извечных конкурентов в двух очных встречах, а также надеяться, что дончане где-нибудь, но непременно оступятся в других поединках Украинской премьер-лиги.

Еще очень свежо в памяти недавнее жарчайшее и напряженнейшее противостояние между Шахтером и Динамо в 1/ 4 финала Кубка Украины. В 120 минутном поединке через серию послематчевых пенальти триумфовали горняки. А, к примеру, киевлянин Денис Гармаш все еще отсиживает дисквалификацию за удаление в том матче.

Кроме него, Хацкевич по-прежнему не может рассчитывать на травмированных Франа Соля, Артема Беседина и Йосипа Пиварича. Соответственно, атаки киевлян, скоре всего, в этом мачте будет возглавлять Беньямин Вербич.

У наставника Шахтера Пауло Фонсеки ситуация с кадрами выглядит так – совсем недавно в общую группу вернулись Виктор Коваленко и Тарас Степаненко, а Максим Малышев и Андрей Тотовицкий работают по индивидуальной программе. Надолго залег в клубный лазарет Марлос, недавно перенесший операцию на бедре.

Ориентировочные составы:

Динамо: Бойко - Кадар, Бурда, Миколенко, Кендзера - Шепелев, Буяльский - Шапаренко, Сидклей, Цыганков - Вербич

Шахтер: Пятов - Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Болбат - Степаненко, Алан Патрик - Тайсон, Соломон, Коваленко - Мораес.

Оценки букмекеров

В конторе Parimatch не выделяют однозначного фаворита в матче. И победа Динамо, и победа Шахтера оцениваются одинаковым коэффициентом - 2,65. На ничью дают 3,40.

В конторе bet 365 выставила что на победу киевлян, что на победу Шахтера дают коэффициент 2,60, на ничью — 3,40.

В конторе William Hill оценивают шансы на победу столичной команды в 2,55, на победу дончан — в 2,55, на ничью — в 3,25.

Где смотреть матч Динамо - Шахтер

Прямая телетрансляция матча на канале 2+2

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