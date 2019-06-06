Экс-форварду сборной Италии грозит три с половиной года тюрьмы

Фабрицио Микколи отправится в тюрьму / УЕФА

Заместитель генерального прокурора Палермо Этторе Костанца попросил у судьи три с половиной года тюремного заключения для бывшего капитана Ювентуса и нападающего сборной Италии Фабрицио Микколи, сообщает forzapalermo.

Микколи обвиняется в том, что он в 2010-2011 годах обращался к Мауро Лауричелле, сыну мафиозного босса Антонио, чтобы помочь своему другу забрать преступным путем 12 тысяч евро, которые тому должен был один из ночных клубов Палермо.

Футболист утверждал, что не знал о связях Лауричелле с преступным миром.

Микколи сыграл 10 матчей за сборную Италии. На протяжении карьеры он успел поиграть за ряд различных клубов, среди которых - Ювентус, Фиорентина, Бенфика и Палермо. Закончил карьеру в 2015 году после выступлений за мальтийскую Биркиркару.

Напомним, что в бытность игрока Микколи купил на аукционе серьгу Марадоны за 25 тысяч евро.