Марко Джампаоло - новый коуч Милана / УЕФА

Экс-наставник Сампдории Марко Джампаоло возглавил Милан. К своим обязанностям специалист приступит 1 июля 2019 года. Соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года с возможностью продления контракта до июня 2022 года.

Отметим, Джампаоло недавно покинул Сампдорию, с которой работал последние три года. При нем команда дважды занимала десятое место, а в минувшем сезоне стала девятой в серии А.

51-летний специалист начинал тренерскую карьеру в качестве ассистента в Пескаре, Джулианове и Тревизо. Главным тренером Джампаоло работал в Асколи, Кальяри, Сиене, Катанье, Чезене, Брешии, Кремонезе, Эмполи и Сампдории.

Джампаоло сменил на послу главного тренера Милана Дженнаро Гаттузо, уволенного по окончании сезона-2018/19.