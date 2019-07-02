"Будешь вонять - прогоним" получило продолжение: Жданов прокомментировал громкий скандал в украинском спорте

Анна Соловей / НОК

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал ситуацию вокруг чемпионки Европейских игр Анны Соловей и президента федерации велосипедного спорта Украины Александра Башенко.

"Только что звонил чемпионке Европейских игр-2019 по велоспорту Анне Соловей. Поздравил с победой и выразил ей лично свою полную поддержку. Считаю несправедливым, недопустимым и хамским тон общения главы профильной федерации с нашей спортсменкой.

Министерство молодежи и спорта на ее стороне. Мы всегда подставим Анне плечо и будем отстаивать ее права, как спортсменки и члена сборной команды Украины. Заверил, что она может рассчитывать на поддержку Министра спорта Украины", – написал Жданов в фейсбуке.

Напомним, вчера президент федерации велосипедного спорта Украины Александр Башенко публично оскорбил Анну Соловей.

В своем комментариии он назвал Соловей "принцессой", а также отметил, что если спортсменка "будет вонять", ее "прогонят".