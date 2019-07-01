Президент Федерации велоспорта Украины нахамил чемпионке Европейских игр

Анна Соловей / НОК

Анна Соловей на Европейских играх в Минске завоевала золото. С этим успехом официальная группа Федерации велоспорта Украины в Facebook поздравила главу Киевской городской федерации Сергея Мухомора.

Анну Соловей зацепили в Сети / Скриншот Фейсбук

Соловей поспешила отметить, что этот человек никакого отношения не имеет к ее успеху. После этого началась дискуссия между Башенко и Соловей.

Глава Федерации велоспорта Украины слов не подбирал, и открыто нахамил титулованной спортсменке.

Переписка в Фейсбук / Скриншот

Напомним, что Украина на Европейских играх заняла 3 место в общем зачете. Министерство молодежи и спорта огласило призовые для украинских спортсменов.