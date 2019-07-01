Украина финишировала на 3-м месте в общем зачете Европейских игр

Сборная Украины стала третьей на Европейских играх-2019 / twitter.com/OlympicUA

В Минске завершились Европейские игры-2019. Победителем медального зачета стала команда России, завоевавшая 109 наград. Второе место досталось Беларуси, а третье заняла сборная Украины. На счету наших атлетов 51 награда: 16 золотых медалей, 17 серебряных и 18 бронзовых.

Украина улучшила свой рекорд по количеству завоеванных на Европейских играх медалей. На первых играх в Баку в 2015 году наши спортсмены выиграли 47 наград (8 – золотых, 14 – серебряных, 24 – бронзовых).

Напомним, что Министерство молодежи и спорта огласило призовые для украинских спортсменов.