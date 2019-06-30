Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр

Европейские игры

Сборная России досрочно заняла первое место в медальном зачете II Европейских игр, которые проходят в Минске.

В активе российской команды 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Второй идет сборная Беларуси (22-14-25), но она уже не сможет опередить Россию.

Напомним, церемония закрытия Европейских игр пройдёт сегодня, 30 июня. На соревнованиях разыгрывались 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. В играх приняли участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран. Сборная России имела самую многочисленную делегацию спортсменов - 225 человек.

К слову, первые Европейские игры прошли в 2015 году в Баку. Тогда сборная России также выиграла медальный зачет соревнований, завоевав 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых наград.

Напомним, что Министерство молодежи и спорта огласило призовые для украинских спортсменов.