"Не тупи - поступи" - Андрей Пятов обратился к абитуриентам "ДНР/ЛНР"

Пятов / Андрей Пятов, фото: shakhtar.com

Андрей Пятов снялся в ролике, который пропагандирует украинское образование для жителей временно оккупированных территорий Донбасса.

Дочь футболиста Даша рассказывает абитуриентам о преимуществах наших ВУЗов и призывает их поступать, пользуясь солидными льготами.

Напомним, 28 июля в Одессе прошел матч за Суперкубок Украины, который разыгрывали сделавший в прошлом сезоне золотой дубль Шахтер и вице-чемпион страны Динамо. Победа осталась за киевлянами, которые догнали Шахтер по числу трофеев в независимой Украине.