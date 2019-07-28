Динамо выгрызло у горняков Суперкубок

Динамо - Шахтер / Главред

Динамо - Шахтер - классико украинского футбола. Сегодня самые титулованные отечественные клубы разыгрывали первый трофей - Суперкубок Украины. Стоит отметить, что в прошлом году обладателем Суперкубка стало Динамо, которое с минимальным счетом победило Шахтер. Победный гол на 18-й минуте забил Виталий Буяльский.

Первый тайм острыми моментами не изобиловал, но небольшое преимущество было у горняков. Вернее они были ближе к победе чем оппоненты. Стоит вспомнить опасный момент у ворот Бойко на 35 минуте. Исмаили выскочил один на один с вратарем киевлян, но не сумел пробить голкипера, который ногой отбил мяч! Концовка первого тайма была нервной, но горняки своего добились. В компенсированное время, после навеса с углового Кривцов не сумел переправить мяч в ворота с двух метров. Беседин выбил отскочивший мяч точно на ногу Алану Патрику, который из центра штрафной нанес точный удар!

Второй тайм был полным противоположностью первому - на этот раз забивали киевляне. Развязка получилась драматичной и поучительной: успех подчас заключается в простоте. На 80-й минуте Динамо получило право на угловой, и Бурда, переиграв в штрафной Мораеса, головой переправил мяч в дальний угол - 1:1.

И буквально тут же Динамо провело победную атаку, и Гармаш точно пробил в дальний нижний угол ворот.

2:1 - Динамо во второй раз подряд завоевывает Суперкубок и догоняет Шахтер по количеству трофеев, завоеванных за историю проведения соревнований в независимой Украине.

Динамо второй год подряд выиграло Суперкубок / УАФ

Суперкубок Украины

Динамо – Шахтер – 2:1 (0:1)

Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кедзера, Вербич (Цитаишвили, 73), Шепелев, Гармаш (Сидорчук, 84), Караваев (Де Пена, 68), Буяльский, Беседин

Шахтер: Пятов, Исмаили, Кривцов, Хочолава, Болбат, Соломон (Тете, 66), Степаненко, Алан Патрик (Дентиньо, 88), Тайсон, Марлос, Жуниор Мораес

Голы: Алан Патрик (45+3), Бурда (80), Гармаш (83)

Предупреждения: Хочолава (29), Буяльский (45), Тамаш Кадар (72).