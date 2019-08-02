Жерсон Родригес: Сердце подсказало, что переход в Динамо верный шаг

Жерсон Родригес - футболист Динамо / ФК Динамо

Новоиспеченный игрок киевского Динамо Жерсон Родригес поделился впечатлениями от перехода в команду.

"Это вызов для меня. Динамо - великий клуб, который я знаю с детства. Сейчас я здесь, и эмоции самые положительные. У меня такой принцип, я всегда беру время для того, чтобы подумать. Я все взвесил, пообщался со своим менеджером. Мне сердце подсказало, что это правильный шаг. Я счастлив его сделать и двигаться дальше. Я по натуре лидер. Знаю, что здесь прекрасный коллектив и команда. Пока не знаком с динамовцами лично, но надеюсь, что скоро это исправлю. Знаю, что если буду работать, отдавать самого себя полностью, результат будет", - цитирует Жерсона Родригеса официальный сайт Динамо.

Читайте такжеЖерсон Родригес перейдет в киевское Динамо

Также Жерсон Родригес ответил почему выбрал 22 номер.

"Это новый для меня номер, под ним я еще не играл ни в одном клубе. Но понимаю, что есть определенные ограничения и нужно выбирать среди тех номеров, которые являются свободными. К этому я отношусь так: новый номер - новый вызов. Это один из элементов, чтобы двигаться вперед и на позитиве работать", - резюмировал футболист.

Напомним, в отборочном цикле на ЧЕ-2020 Жерсон Родригес в матче с Украиной отличился автоголом на 93-й минуте.