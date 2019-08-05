Жеребьевка четвертого раунда Лиги чемпионов: когда пройдет и где смотреть

5 августа 2019, 11:31

Сегодня в 13.00 киевское Динамо узнает имя потенциального соперника в четвертом раунде Лиги чемпионов.

Жеребьевка Лиги чемпионов
Жеребьевка Лиги чемпионов / УЕФА

Жеребьевка четвертого квалификационного раунда текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 5 августа в 13:00 по киевскому времени.

Сама церемония пройдет в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне.

Матчи плей-офф Лиги чемпионов состоятся 20/21 августа и будет 27/28 августа.

Жеребьевка Лиги чемпионов: где смотреть

Смотреть онлайн жеребьевку Лиги чемпионов можно будет в прямом эфире на официальном сайте УЕФА и на сайте Главреда.

Лига Чемпионов: с кем может встретится Динамо

Киевляне идут по пути представителей лиг (клубов, занявших вторые места в своих чемпионатах).

Стоит отметить, что с российскими клубами представитель Украины сыграть не может, поэтому Динамо не сможет пересечься с парой Порту - Краснодар. В таком случае Динамо остается только два варианта:

Башакшехир (Турция) - Олимпиакос (Греция)

Базель (Швейцария) - ЛАСК (Австрия).

Напомним, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов Динамо сыграет с бельгийским Брюгге.

Жеребьевка Лиги чемпионов: как пройдет и кто участвует

На пути чемпионов участников значительно больше. К командам, которые победят в третьем раунде, присоединятся чемпионы стран, которые в таблице коэффициентов занимают 12 и 13 места, а именно чешская Славия и швейцарский Янг Бойз. Все команды будут разделены на две группы согласно клубному рейтингу УЕФА.

Сеянные

ПАОК (Греция) - Аякс (Голландия)

ЧФР (Румыния) - Селтик (Шотландия)

Црвена Звезда (Сербия) - Копенгаген (Дания)

Динамо (Загреб, Хорватия) - Ференцварош (Венгрия)

Не сеянные

Янг Бойз (Швейцария)

АПОЭЛ (Кипр) - Карабах (Азербайджан)

Славия (Чехия)

Марибор (Словения) - Русенборг (Норвегия)

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