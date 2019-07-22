Динамо - Брюгге: что известно о ближайшем сопернике киевлян по Лиге чемпионов

Динамо - Брюгге / Телеканал 24

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Вице-чемпион Украины Динамо, имевший во время жеребьевки статус сеяной команды, получил в соперники бельгийский Брюгге.

Квалификация Лиги чемпионов для Динамо – заколдованный круг. Начиная с 2010 года, киевляне из пяти попыток выйти в основную сетку турнира через квалификацию реализовали только одну. В 2012 году под руководством Юрия Семина, Динамо поочередно прошло голландский Фейеноорд и менхегладбахскую Боруссию и вышло в групповой раунд.

Посмотрим, как сложится для Динамо противостояние с Брюгге. Первый матч киевляне сыграют на выезде 6 августа. Ответный поединок пройдет 13 августа в Киеве.

Что известно о Брюгге

ФК Брюгге / Официальный сайт

Брюгге основанный в 1891 году, является одним из старейших футбольных клубов Бельгии. Он единственный бельгийский клуб, участвовавший в финале самого престижного европейского клубного турнира – Кубка европейских чемпионов в 1978 году. В финальном матче бельгийцы уступили английскому Ливерпулю со счетом 1:0.

Чемпионских титулов у клуба 15 (последний был добыт в 2018 году). Кроме того, Брюгге 11 раз выигрывал Кубок Бельгии и 15 раз – Суперкубок. В Бельгии есть только один более титулованный клуб, это - Андерлехт (35 чемпионств, 9 Кубков, 13 Суперкубков, два Кубка кубков и Кубок УЕФА).

Для бельгийского клуба нынешний старт в Лиге чемпионов (с учетом статистики выступлений в Кубке европейских чемпионов) станет юбилейным - двадцатым в истории клуба.

Статистика Брюгге против украинских клубов

ФК Брюгге / Официальный сайт

Брюгге станет четвертым бельгийским соперником Динамо на международной арене. Ранее киевляне играли с Андерлехтом, Генком и Гентом.

В официальных матчах бельгийцы никогда не пересекались с Динамо. Были матчи против донецкого Шахтера (Лига чемпионов, Кубок УЕФА / Лига Европы, Кубок обладателей кубков), Днепра (Лига Европы) и даже киевского ЦСКА (Кубок УЕФА).

В общем Брюгге провел против украинских команд 13 еврокубковых матчей: три победы, шесть ничьих, четыре поражения; разница мячей – 17:17. Стоит отметить, что Брюгге выиграл серию пенальти у Шахтера после двух ничьих 1:1 в матчах третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2002/03.

Брюгге в последний раз забивал украинскому клубу в 2009-м году, когда в ворота Шахтера забил Карел Герертц.

Украинский след в Брюгге

Эдуард Соболь быстро адаптировался в Брюгге / Официальный сайт

В свое время за клуб долго выступал экс-полузащитник Динамо и национальной сборной Украины Сергей Серебренников.

Украинский след в Брюгге и сейчас присутствует. Состав вице-чемпиона Бельгии нынешним летом на правах аренды пополнил 24-летний экс-защитник донецкого Шахтера Эдуард Соболь. Известно, что этой сделке в какой-то степени поспособствовал совет Жозе Моуринью. Ныне безработный тренер отметил, что в бытность наставником английского Манчестер Юнайтед его команда встречалась в Лиге Европы с луганской Зарей, за которую играл Соболь. В очных поединках украинец произвел впечатление на Моуринью, а потому тот дал положительную характеристику кандидатуре Эдуарда.

Также за бельгийскую команду выступает хорошо знакомый по выступлениям в луганской Заре 21-летний нигерийский нападающий Эммануэль Бонавентуре. За Брюгге он играет с 2017 года. В составе клуба за это время сыграл 30 матчей и забил 17 голов.

Кто тренирует

Филип Клеман - новый рулевой Брюгге / Football.ru

В межсезонье команда сменила главного тренера. Новым наставником стал 45-летний Филипп Клеман, который с Генком в прошлом сезоне выиграл чемпионат Бельгии.

Клеман в свое время провел в составе Брюгге около 300 матчей на позиции центрального защитника и дважды становился чемпионом страны.

Стоит отметить, что Филипп немало поиграл и за национальную сборную Бельгии. Он – участник ЧМ-1998 и Евро-2000.

Потери и приобретения Брюгге в трансферное окно

Ханс Ванакен - один из лидеров Брюгге / Официальный сайт

Бельгийцы были достаточно активны на трансферном рынке. Летом Брюгге понес серьезные кадровые потери. Команду покинули два ключевых игрока - за 25 миллионов евро продан в английскую Астон Виллу бразильский нападающий Уэсли, а центральный защитник Стефано Денсвил за 6 миллионов перешел в итальянскую Болонью.

Есть у Брюгге и пополнение - нигерийский форвард Окереке (за него заплачено итальянской Специи 8 миллионов евро), полузащитники Куссуну и Симон Дели (оба стоили по 2,5 миллиона) – соответственно из шведского Хаммарбю и чешской Славии. Кроме того, Брюгге арендовал у Шахтера левого защитника Эдуарда Соболя.

Эксперты авторитетного сайта transfermarkt.de оценивают состав Брюгге в 110 миллионов евро. Выше всех котируются левый вингер из Голландии Арно Даньюма (12 млн) и бельгийский атакующий полузащитник Ханс Ванакен (11,5 млн).