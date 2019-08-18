Матч чемпионата Украины завершился массовой дракой фанатов

Фанаты Ворсклы побили болельщиков Днепра-1 и забрали у них флаг команды.
После матча 4-го тура чемпионата УПЛ между полтавской Ворсклой и Днепром-1 между собой подрались фанатами команд.
Болельщики Ворсклы атаковали автобус с болельщиками Днепра-1 на выезде из Полтавы. В результате нападения они побили гостей и отняли у них флаг команды.
По словам фанатов Ворсклы, причиной инцидента стали оскорбления со стороны болельщиков Днепра-1 во время матча.
Отметим, что матч завершился со счетом 1:1. Для Ворсклы набранное очко стало четвертым в чемпионате. Днепр-1 набрал пять очков.
Напомним, 15 августа, в Запорожье перед ответным матчем квалификации Лиги Европы между луганской Зарей и болгарским ЦСКА, произошла массовая драка между болельщиками. Фанаты устроили стычку прямо в центре города.