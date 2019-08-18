Матч чемпионата Украины завершился массовой дракой фанатов

Фанаты Днепра после забитого гола / Reuters

После матча 4-го тура чемпионата УПЛ между полтавской Ворсклой и Днепром-1 между собой подрались фанатами команд.

Болельщики Ворсклы атаковали автобус с болельщиками Днепра-1 на выезде из Полтавы. В результате нападения они побили гостей и отняли у них флаг команды.

По словам фанатов Ворсклы, причиной инцидента стали оскорбления со стороны болельщиков Днепра-1 во время матча.

Фанаты Ворсклы побили болельщиков Днепра-1 / Фан-группа Ворсклы

Отметим, что матч завершился со счетом 1:1. Для Ворсклы набранное очко стало четвертым в чемпионате. Днепр-1 набрал пять очков.

Напомним, 15 августа, в Запорожье перед ответным матчем квалификации Лиги Европы между луганской Зарей и болгарским ЦСКА, произошла массовая драка между болельщиками. Фанаты устроили стычку прямо в центре города.