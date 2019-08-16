Камни и пиротехника: в Запорожье ультрас Зари и ЦСКА устроили побоище

Украинские и болгарские ультрас устроили побоище в Запорожье / Скриншот

В четверг, 15 августа, в Запорожье перед ответным матчем квалификации Лиги Европы между лаганской Зарей и болгарским ЦСКА, произошла драка между болельщиками.

При этом фанаты луганской Зари, запорожского Метталурга и Кривбасса сошлись в драке с фанатами софийского ЦСКА в центре города, сообщает Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

"Представители Металлурга, Кривбасса, Зари и Мариуполя (около 40) атакуют паб с таким же количеством фанатов ЦСКА (София) и ЦСКА (Киев). Сторонники ЦСКА просят акционеров о Fair-Play, но те используют подручные средства. Гостям удается выйти из-под полицейского кордона, после небольшой стычки ЦСКА гонят соперников. Во время столкновения стороны использовали пиротехнику, камни и баллоны", - говорится в сообщении ультрас.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Виннице агрессивные ультрас жестоко избили арбитра прямо на поле.