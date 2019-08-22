"История не закончена": Анна Соловей рассказала о конфликте с чиновником-хамом и своих планах

Анна Соловей / НОК Украины

Александр Башенко на внеплановой конференции Федерации велоспорта Украины был отправлен в отставку за хамское поведение в отношении чемпионки Европейских игр Анны Соловей.

Напомним, чиновнику не понравились комментарии Соловей в соцсетях и он нагрубил ей: "Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты еще хочешь, чтоб я тебя возил? Я не Базин, запомни принцесса. Будешь делать работу, примем тебя, будешь вонять прогоним и не вспомним как звали", - написал тогда Башенко.

Сразу после отставки Башенко был выбран новый глава Федерации велоспорта Украины. Им стал 36-летний Андрей Гривко, который 7 раз становился чемпионом Украины, выигрывал серебро на Европейских игр-2015, а также в составе крупнейших велокоманд проехал свыше 10 гонок Гран-тура.

Главред пообщался с главной "виновницей" конфликта Анной Соловей.

- Вы довольны решением о снятии Александра Башенко с поста президента Федерации велоспорта Украины?

- На мой взгляд, это еще далеко не конец истории. Наблюдая за тем, как Башенко борется за свое кресло, могу сказать, что будет еще очень "весело". Думаю, что впереди еще много судебных процедур. Тем более еще будет осенняя конференция, где будет присутствовать сам Башенко. Думаю, что история с ним еще не закончена.

- Когда можно ждать публичного извинения Башенко перед вами?

- Это очень сложный вопрос. Будет он извинятся или нет, я не знаю. Все зависит от его культуры и воспитания. Любой культурный человек извинился бы публично.

- Как вы оцените избрание новым президентом ФВСУ Андрея Гривко?

- Должность президента нешуточная и ко многому обязывает, тем более, когда происходят такие кардинальные перемены.

Андрей Гривко – профессионал своего дела, и со всем справится. Уверена, что он выведет Федерацию на новый уровень.

- В последнее время на известных велогонщиков Ярослава Поповича и Андрея Гривко со стороны Башенко было вылито много негатива. Как прокомментируете ситуацию?

- Как только они заступились за меня, Башенко моментально переключился на них и поливал их грязью. Благодарна ребятам за то, что они полностью отстранили от меня весь негатив.

Я действующий спортсмен, и сейчас активно готовлюсь к новым стартам. Впереди чемпионат Европы и Кубок мира. Андрей делает все, чтобы я как можно меньше была в центре негатива и угроз со стороны Башенко.

- Какие ваши ближайшие спортивные планы?

- Сейчас я нахожусь в Германии. Через несколько дней начнутся международные соревнования, потом снова переезды. Идет активная подготовка к международным стартам.