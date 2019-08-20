Башенко, надерзивший чемпионке, уволен с поста президента Федерации велоспорта Украины

Александр Башенко уволен с поста президента ФВУ / tsn.ua

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко, который в июле поскандалил с чемпионкой Европейских игр Анной Соловей, был уволен с должности.

Такое решение приняли члены Федерации на внеочередной конференции, сообщил адвокат Соловей Юрий Юрченко на своей странице в Facebook.

"Анна Соловей победила! Башенко уволен внеочередной конференции Федерация велосипедного спорта Украины! Украинцы-спортсмены способны на спортивный импичмент!", - отметил Юрченко.

Башенко занимал должность президента ФВУ с 2015 года.

Напомним, на официальной странице Федерации велосипедного спорта Украины появился поздравительный пост, в котором за победу Анны Соловей в первый соревновательный день Европейских игр, отблагодарили председателя Киевской городской федерации велосипедного спорта Мухомора С.В.

Чемпионка раскритиковала пост, отметив, что никогда Мухомора не видела в глаза, и не ему она обязана своей победой.

Эти слова Соловей привели в бешенство Александра Башенко, который дерзко нахамил спортсменке, и начал угрожать, что "вонидлово" на нее будет наложен штраф, а затем и вовсе выдворят из сборной Украины.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов поддержал Соловей и заявил, что она не будет исключена из сборной Украины.

4 июля в Киеве прошла акция против президента Федерации велоспорта, активисты требовали отставки Башенко.