"Геть Башенко паразита": В Киеве проходит акция против президента Федерации велоспорта

Анна Соловей / НОК

В Киеве под Министерством молодежи и спорта Украины проходит акция в поддержку победительницы Европейских игр 2019 года в велоспорте Анны Соловей.

На нее собралось приблизительно человек 200, большинство из которых велосипедисты.

Участники акции держат плакаты с текстом: "Геть Башенко паразита, що живе на мої гроші".

Активисты требуют отставки Башенко / УНИАН

Кроме того активисты требуют встречи с министром семьи, молодежи и спорта Игорем Ждановым, и собирают подписи за увольнение Александра Башенко с поста президента велоспорта Украины.

Также активисты требуют расторжения договора о сотрудничестве между министерством и ОО Федерация велосипедного спорта Украины, а также лишения федерации статуса национальной.

Кроме того, активисты требуют создать независимую инициативную группу, в которую войдут известные спортсмены, тренеры, судьи и спортивные деятели, которая заключит новый договор с профильным министерством. Участники акции требуют полную перезагрузку федерации и избрания ее новых членов.

После озвучивания своих требований, все участники акции скандировали: Мы за Анну Соловей и Долой Башенко.

Как стало известно Главреду, министр Игорь Жданов уже пригласил участников инициативной группы и саму Анну Соловей к себе в кабинет.

Напомним, что скандал со спортсменкой Анной Соловей и чиновником Башенко набирает обороты. В свою очередь, министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил, что поддерживает Соловей и она не будет исключена из сборной Украины.

Отметим, что вчера Башенко в нетрезвом виде предложил журналистке поцеловаться.