Чиновника понесло: оскандалившийся Башенко сделал непристойное предложение журналистке

Александр Башенко пришел на интервью нетрезвым / tsn.ua

Президент федерации велосипедного спорта Украины Александр Башенко, который публично унизил чемпионку Европейских игр Анну Соловей, в нетрезвом виде предложил журналистке поцеловаться.

В ходе интервью в сюжете Вікна-новини Башенко заявил, что собирается выгнать Соловей из сборной Украины: "Будет заниматься фейсбучным бредом - выгоним, и в ближайшее время. Я ей не хамил, я ее поздравил. Я сделаю все для того, чтоб она не была членом сборной Украины. Я соберу тренеров, уважаемых людей в велосипедном спорте и как они решат, так и будет", - сказал чиновник.

После этого, в ответ на замечание журналистки, что он дает интервью в нетрезвом виде, Башенко предложил ей поцеловаться.

Отметим, что скандал со спортсменкой Соловей и чиновником Башенко набирает обороты. Министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил, что поддерживает Соловей и она не будет исключена из сборной Украины.

Напомним, завтра активисты проведут акцию в поддержку оскорбленной Анны Соловей.