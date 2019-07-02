"За вонидлово будет наложен штраф": скандал со спортсменкой Соловей и чиновником набирает обороты

Анна Соловей / НОК

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко разругался в Facebook с велосипедисткой Анной Соловей, которая выиграла золото Европейских игр в Беларуси. Теперь он грозит выгнать ее из сборной Украины.

Анна Соловей: первое золото в составе Украины

Анна Соловей выиграла золото в первый соревновательный день Европейских игр. Спортсменка была первой на велотреке и выиграла гонку по очкам на 25 км.

Выиграв два промежуточных финиша и заработав круг преимущества, Анна в итоге набрала 30 очков и опередила ближайшую соперницу Верену Эбергардт из Австрии.

После успеха спортсменка отметила, что со старта настраивалась на золотую медаль.

"Конечно, я сразу настраивалась на золотую медаль, но групповая гонка - это лотерея, тактика здесь меняется в ходе каждого круга", - сказала Анна журналистам.

На вопрос о том, откуда взялись силы для победы, спортсменка ответила: "Это извечный тандем украинской нации - сила духа и энтузиазм!"

Чемпионка также рассказала, что с треком в Минске ее связывают теплые воспоминания: "Люблю этот трек. Кстати, именно здесь я выиграла свои первые юниорские медали. Тогда проводился чемпионат Европы, и мы оттуда привезли две награды".

Суть скандала: с чего все началось

На официальной странице Федерации велосипедного спорта Украины появился поздравительный пост: "Поздравляем председателя Киевской городской федерации велосипедного спорта Мухомора С.В. с золотом Европейских Игр в Минске Анны Соловей!".

Анну Соловей зацепили в Сети / Скриншот Фейсбук

Скандал Соловей и Башенко / Скриншот

Соловей раскритиковала данный пост: "Удивляюсь вашей некомпетентности и пренебрежению к спортсменам вашей же федерации! Очень хотелось бы узнать, почему вы приветствуете незнакомого мне человека, которого я никогда не видела, при этом берете мою фотографию и мой результат! Эта человек мне неизвестен, я даже никогда не видела этого человека своими глазами! А самое интересное, что ничем, абсолютно ничем не помогал мне в подготовке к соревнованиям".

Слова Соловей привели в ярость Башенко: "Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты еще хочешь, чтоб я тебя возил? Я не Базин, запомни принцесса. Будешь делать работу, примем тебя, будешь вонять прогоним и не вспомним как звали".

Соловей ответила на оскорбления: "Это не Ваша форма, не Ваш шлем, из Вашего тут только велосипед который не выдержал и года. Я и так делаю свою работу, и Вам не позволю ноги об себя вытирать! Вы меня не принимали, чтобы грозиться выгнать! Уж слишком много на себя берете! И никогда не сравнивайте себя с Базиным, Вам далековато будет! Без спортсменов федерация никакой ценности не имеет, поэтому уважайте их хотя бы немного, и не нужно меня пугать! Своих рабочих и секретарш называйте принцессами!"

В ответ Башенко пригрозил оштрафовать спортсменку: "Будет реакция. На спортсменку Соловей за вонидлово в социальных сетях будет наложен штраф".

Скандал Соловей и Башенко / Скриншот

Скандал Соловей и Башенко / Скриншот

Реакция в социальных сети на скандал

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов занял позицию Анны Соловей.

"Только что звонил чемпионке Европейских игр-2019 по велоспорту Анне Соловей. Поздравил с победой и выразил ей лично свою полную поддержку. Считаю несправедливым, недопустимым и хамским тон общения главы профильной федерации с нашей спортсменкой.

Министерство молодежи и спорта на ее стороне", – написал Жданов в Facebook.

Поведение Башенко не осталось незамеченным пользователями Сети, которые написали в его адрес немало гневных комментариев: "Башенко, слушай, велосипедный принц, на голову свою штраф наложи", "Башенко, какое ты быдло. К другому человеку твоего возраста обратился бы на Вы, но твое поведение заставляет писать "ты", "Башенко как был бестолковым петухом, так и остался", "И это быдло спонсируется государством из наших с вами налогов! "Башенко тебя с рынка взяли, принц, или с помойки?"

Реакция профильного Министерства на скандал

В Министерстве семьи, молодежи и спорта заявили, что пытаются разобраться в ситуации.

"Господин Башенко не является ни сотрудником Министерства, ни руководителем направления, он является руководителем общественной организации, которая никак не подчиняется Министерству. Мы сейчас рассматриваем, что можно с этим сделать", - цитирует Громадське пресс-службу Министерства.

Александр Башенко возглавляет Федерацию велосипедного спорта с 2015 года. Отметим, что он не первый раз вступает в перепалки со спортсменами. В феврале этого года он в похожем стиле общался с другой велосипедисткой - Ольгой Виюк. Тогда Башенко на странице ФВУ в соцсети унижал умственные способности спортсменки и ее оскорблял.