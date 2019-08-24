Украина завоевала "золото" на юниорском чемпионате мира по плаванию

Владислав Бухов показал результат в 22.13 секунды/ Фото НОК

На юниорском чемпионате мира по водным видам спорта, который проходил в Будапеште, украинец Владислав Бухов завоевал "золотую" медаль.

Украинский спортсмен финишировал первым на дистанции в 50 метров вольным стилем, сообщает Федерация плавания Украины. Бухов обошел ближайшего соперника Дэвида Кертисса из США всего на 00.01 секунды, показав результат в 22.13 секунды.

Медаль украинского спортсмена стала первой наградой Украины на юниорском чемпионате мира в Будапеште, который стартовал 20 августа.

В этом же финале на 50 метров вольным стилем Илья Линник занял шестое место с результатом 22.53.

"Это - неплохой дебют, Илья, так держать!", - говорится в сообщении федерации.

После четвертого дня соревнований Украина занимает восьмую позицию в общем рейтинге, в топе с огромным отрывом - Соединенные Штаты.

Напомним, 13-летний украинский прыгун в воду Алексей Середа квалифицировался на Олимпийские игры-2020 в Токио. Юный спортсмен успешно выступил на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу.