13-летний украинский прыгун в воду квалифицировался на Олимпиаду-2020

Алексей Середа / Sportarena.com

13-летний украинский прыгун в воду Алексей Середа квалифицировался на Олимпийские игры-2020 в Токио. Юный спортсмен успешно выступил на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу.

Середа пробился в финал соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Таким образом, он уже завоевал путевку на Олимпиаду, которая состоится в следующем году в столице Японии.

В полуфинале чемпионата мира 13-летний украинец показал седьмой результат, а выиграли квалификацию китайские спортсмены Цзянь Ян и Хао Ян.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 12 по 28 июля. На данный момент в активе Украины на этих соревнованиях 4 медали - одно золото и три бронзы.

Напомним, ранее призер Олимпиады по прыжкам в воду Илья Кваша рассказал о перспективах этого спорта в Украине.