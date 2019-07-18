Илья Кваша: "После неудачного прыжка, меня доставали со дна бассейна"

18 июля 2019, 12:26

Призер Олимпийских игр-2008 Илья Кваша откровенно рассказал о спортивной карьере.

Илья Кваша
Илья Кваша / Фото из личного архива

Украинский прыгун в воду Олег Колодий завоевал олимпийскую лицензию и летом следующего года представит Украину на Олимпийских играх. Путевку в Токио Колодий забронировал после высокого результата в квалификации в прыжках с трехметрового трамплина на котором в свое время блистал Илья Кваша.

Главред пообщался с призером Олимпийских игр-2008 Ильей Квашой, который по душам рассказал почему решил завершить карьеру, о своих планах на ближайшее будущее, спортивных достижениях и перспективах украинских прыгунов в воду подняться на пьедестал почета Олимпийских игр.

- Илья, вы объявили об окончании карьеры. Чем вызвано это решение?

- Мое решение закончить профессиональную карьеру было вызвано стечением обстоятельств. Самую большую роль в принятие этого решения сыграло состояние моего здоровья. В конце 2017 года мне сделали сложную операцию на левой почке, после которой я к сожалению, не смог вернуться в профессиональный спорт. Поверьте, если бы мог остаться, то я бы это сделал.

- Чем планируете заниматься? Останетесь в спорте тренером или уходите навсегда?

- Планов много. Посмотрим, что получится реализовать. Сейчас начал работать в качестве тренера с любителями. Можно так сказать, несу в широкие массы свой прекрасный вид спорта. Уйти из спорта насовсем у меня никогда не получится, ведь спорт - это моя жизнь.

Илья Кваша
Илья Кваша / Фото из личного архива

- Возвращаясь к вашей спортивной карьере, во сколько лет вы поняли, что прыжки в воду – это ваш вид спорта?

- Вы знаете, как только в восемь лет попал в прыжки в воду, то понял, что это любовь на всю жизнь!

- Тяжело давались первые тренировки?

- Лично мне тренировки давались тяжело. Когда пришел в секцию, то не обладал ярко выраженным талантом, но мне очень хотелось всему научиться и быть лучшим. Поэтому, работал с невероятным усердием. Благодаря усердным тренировкам мне и удалось добиться хороших результатов.

- Благодаря кому сформировался один из успешных спортсменов Украины Илья Кваша?

- Своим успехам в спорте, я в первую очередь обязан моим тренерам Марьянко Татьяне Иосифовне - моей второй маме. Она была рядом в течении 20 лет. Ну и конечно - первому тренеру Гуменюку Сергею Николаевичу, который взял за руку и привел в этот прекрасный вид спорта. Ну и своей маме, которая всегда и во всем помогала.

- Кто был кумиром в детстве?

- Моим кумиром в детстве был Дмитрий Саутин, самый титулованный спортсмен в истории прыжков в воду.

Илья Кваша
Илья Кваша / Фото из личного архива

- Каким было первое спортивное достижение, которым гордились?

- В детстве я очень гордился своей первой золотой медалью детского чемпионата Украины. И вазой для экибаны, которую мне тогда подарили. Кстати, она до сих пор стоит у моих родителей дома!

- Какой был самый неудачный прыжок в вашей карьере?

- У меня было много неудачных прыжков за всю карьеру. Но один был особенно неудачный. В 2011 году во время исполнения три с половиной сальто назад из передней стойки (307 с), я близко пошел к трамплину и ударился головой об него. Потерял сознание. Мой напарник, на тот момент, Алексей Пригоров и мой тренер Сергей Николаевич Гуменюк доставали меня со дна бассейна. После этого прыжка я не тренировался в течении двух месяцев.

- За карьеру не возникало ли желание все бросить и завязать с прыжками? 

- За 22 года спортивной карьеры несколько раз хотел все бросить. Очень рад, что сделать грубейшую ошибку мне не дали совершить мама и тренера.

- Вы являетесь бронзовым призером летних Олимпийских игр 2008 года. Какие были ощущения, когда поднялись на пьедестал почета?

- Пьедестал Олимпийских Игр - это мечта каждого спортсмена. У меня она стала явью. Передать всю гамму чувств, которые испытывал в тот момент очень сложно. Это был фейерверк эмоций, который останется в памяти на всю жизнь. Счастье, гордость и слезы на глазах, "мурашки" по всему телу - то что я помню!

Илья Кваша
Илья Кваша / Фото из личного архива

- Что самое трудное, с чем приходилось столкнуться в карьере?

- Самое сложное - возвращаться после травм, а у меня их было много. После удара 2011 года, я работал с психологом для того, чтобы побороть страх того прыжка. Просто не мог пойти на вышку и все. Стоял какой-то "барьер". А про периодическую боль в спине, плече и говорить нечего. Это обычные спутники моей карьеры.

- Какие призовые вы получили за бронзу Олимпиады? На что их потратили?

- За медаль Олимпийских Игр получил 70 тысяч долларов. 20 тысяч долларов отдал своим тренерам, купил себе машину и сделал ремонт в квартире подаренной государством.

- Какой вне спорта Илья Кваша? Спокойный и уравновешенный или взрывной и импульсивный?

- Вне спорта, бываю разный, но характер у меня резкий и вспыльчивый. Могу завестись с полуоборота, а через пять минут делать вид, что ничего не произошло.

- Ваше решение уйти из спорта окончательное или возможно вы вернетесь?

- На трамплин я уже 100 процентов не вернусь, а вот в спорт вполне возможно. Время покажет.

Илья Кваша
Илья Кваша / Фото из личного архива

- Какой самый занимательный случай был за время вашей спортивной карьеры?

- Был момент на этапе Мировой Серии в Мексике, когда мы почувствовали себя голливудскими звездами. После соревнований нас встречали толпы фанатов. Мы шли в коридоре длиной 200 метров, и каждый человек хотел с нами сфотографироваться и взять автограф.

- Сколько у вас дипломов и медалей в коллекции?

- Точное число дипломов и медалей не назову. Скажу так, медалей точно больше 100, а дипломов и того больше.

- Кто из украинских прыгунов в воду может достичь ваших высот?

- Очень надеюсь, что многие! Очень рад, что Олег Колодий завоевал олимпийскую лицензию и летом следующего года представит Украину на Олимпийских играх. Кроме того, сейчас могу выделить молодых и очень талантливых ребят Алексея Середу и его напарника Олега Сербина. В этом году Алексей выиграл юношеский чемпионат Европы. Также он в паре с Олегом Сербиным стал 4-м на взрослом чемпионате Мира. Уверен, что у ребят большое спортивное будущее.

- Какие вообще перспективы данного вида спорта в Украине?

- Прыжки в воду в Украине динамично развиваются благодаря президенту Федерации Игорю Владимировичу Лысову. Наш президент делает все для того, чтобы этот яркий спорт развивался, а наши спортсмены блистали на мировой арене.

Илья Кваша
Илья Кваша / Фото из личного архива

- Когда сможем собирать урожаи медалей на престижных соревнованиях?

- Надеюсь, что в скором времени мы услышим наш гимн на Олимпийских играх. Команда тренеров работает над этим. У нашей сборной очень квалифицированный тренер - Токмачева Тамара Владимировна. Я думаю, что большой успех не за горами.

- Какие ваши ближайшие планы? Чем планируете заниматься?

- Сейчас отдыхаю от всего, и наслаждаюсь воспитанием маленькой доченьки. Нам всего пять месяцев. Наша малышка радует нас каждый день и не дает скучать (смеется). А насчет планов, то их много. Надеюсь, что вернусь в спорт, но уже в другой должности.

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