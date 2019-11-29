Дыминский уже полгода не финансирует Карпаты - журналист

Петр Дыминский полгода не финансирует Карпаты - журналист / ipukr.com

Петр Дыминский последние полгода не дает денег из своего кармана на финансирование львовских Карпат.

Об этом сообщил журналист и ведущий шоу ТаТоТаке Сергей Болотников. По его словам, ситуация в клубе довольно сложная.

"Ситуация в Карпатах очень серьезная. По моей информации, Дыминский уже полгода не финансирует клуб, не дает ни одной копейки", - сказал Болотников.

Также журналист добавил, что сейчас Карпаты живут за счет средств от продаж футболистов и этой зимой снова будут отпускать игроков в другие клубы.

"Карпаты живут на деньги, заработанные раньше. Этой зимой они будут продавать футболистов, чтобы дотянуть до конца сезона", - заявил ведущий.

Напомним, Карпаты написали открытое письмо мэру Львова Андрею Садовому с просьбой передать клубу участок земли вокруг стадиона Украина, обещанный еще в 2006 году. Клуб пригрозил прекращением существования.